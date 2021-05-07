حيوان شرس يهاجم عائلة ويصيب 2 من أفرادها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيواناً شرساً هاجم عائلة في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، مخلفاً إصابتَيْن بين أفرادها.



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام محلية، فقد أصيب طفل وامرأة من العائلة إثر هجوم الحيوان عليهما في هجرة السرو غربي مدينة تبوك، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحضر عدد من الشبان لنجدة العائلة وقاموا بقتل الحيوان، مشيرين إلى أنّه قد يكون ذئباً، فيما لا يبدو واضحاً في الفيديو إن كان ذئباً أم كلباً.

ذئبٍ يهاجم عائلة في هجرة السرو غرب #تبوك، مساء (الأحد) الماضي حيث أحدث إصابات لبعض أفراد العائلة، تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج جرّاء الإصابات التي لحقت به، وأن وضعه الصحي مستقر ، ومجموعة من الشبّان تمكنوا من قـتل الذئب في موقع الحادثة. pic.twitter.com/pFygQtrbQ0