منوعات

حيوان شرس يهاجم عائلة ويصيب 2 من أفرادها (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-820358-637559831331994376.jpg
Doc-P-820358-637559831331994376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيواناً شرساً هاجم عائلة في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، مخلفاً إصابتَيْن بين أفرادها.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام محلية، فقد أصيب طفل وامرأة من العائلة إثر هجوم الحيوان عليهما في هجرة السرو غربي مدينة تبوك، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحضر عدد من الشبان لنجدة العائلة وقاموا بقتل الحيوان، مشيرين إلى أنّه قد يكون ذئباً، فيما لا يبدو واضحاً في الفيديو إن كان ذئباً أم كلباً.

ذئبٍ يهاجم عائلة في هجرة السرو غرب #تبوك، مساء (الأحد) الماضي حيث أحدث إصابات لبعض أفراد العائلة، تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج جرّاء الإصابات التي لحقت به، وأن وضعه الصحي مستقر ، ومجموعة من الشبّان تمكنوا من قـتل الذئب في موقع الحادثة. pic.twitter.com/pFygQtrbQ0

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:15 | 2021-05-07
08:08 | 2021-05-07
08:00 | 2021-05-07
06:00 | 2021-05-07
05:00 | 2021-05-07
04:00 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website