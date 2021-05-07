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فيلم رعب في الشارع.. بائع متجول يضرب ويفقأ أعين وعض آذان من يرفض الشراء منه!

Lebanon 24
07-05-2021 | 11:00
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تعرض رجل وزوجته لهجوم عنيف في أحد شوارع شيكاغو، بعد رفض الزوج الشراء من بائع متجول، ما أدى إلى قيام الأخير بضربه بقطعة خشبية في عينه.

وبحسب تقرير الشرطة فإن البائع، البالغ من العمر 28 عاما، اقترب من أحد المارة محاولا بيعه ما كان يتاجر به.

ولكن الرجل رفض الشراء من البائع المتجول، ليبادره الأخير بضربة على رأسه بمجرفة ثم يضغط على عينيه وليعضه في أذنيه، وبحسب شهود فقد وجه البائع ضربة بقطعة خشبية إلى الرجل مصيبا إياه في عينه.

وعندما سمعت زوجة الرجل صراخا في الشارع خرجت لترى ما الذي يجري، لتتفاجئ بحال زوجها وتسارع بالصراخ وطلب النجدة، فما كان من البائع إلا أن  امسكها من شعرها وقام بفقء عينيها وقطعِ جزءٍ من أذنها.

هذا وذكرت الشرطة بأن الضحيتين نقلتا إلى المستشفى وهما بحالة حرجة، في الوقت الذي شبه القاضي ما قام به البائع بأفلام الرعب، بحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز".
المصدر: سبوتنيك
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