مشهد مخيف.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفيْن! (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعاً مصوراً للحظة صدم قطار لشاحنة علقت على سكته، في ولاية تكساس الأميركية.



ويظهر المقطع لحظة صدم القطار الذي كان يجر عربات محملة بالرمل، لشاحنة محملة بقوارير المياه، حيث شطر القطار الشحنة الى قسمين، هذا ولم يتم تسجيل وقوع أي إصابات، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.