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برجك اليوم

Lebanon 24
07-05-2021 | 22:56
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الحمل
لا تتهور كثيراً في اتخاذ القرارات المهمة

الثور
عليك أن تكون أكثر تفاؤلاً

الجوزاء
إيجابيات كبيرة في حياتك العامة

السرطان
تشعر بالتغيير وتقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة

الأسد
افتح قلبك للجديد ولا تورط نفسك في عمليات مشبوهة وابتعد عن الصراعات والمواقف المحرجة

العذراء
إذا كنت ترى أن وجهة نظرك هي الصائبة، لا تتردّد، وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

الميزان
تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء

العقرب
تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجع

القوس
لا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعاً

الجدي
توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم

الدلو
تحاش قدر الإمكان الغيرة العائلية

الحوت
لا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانوية
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