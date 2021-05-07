الحمللا تتهور كثيراً في اتخاذ القرارات المهمةالثورعليك أن تكون أكثر تفاؤلاًالجوزاءإيجابيات كبيرة في حياتك العامةالسرطانتشعر بالتغيير وتقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءةالأسدافتح قلبك للجديد ولا تورط نفسك في عمليات مشبوهة وابتعد عن الصراعات والمواقف المحرجةالعذراءإذا كنت ترى أن وجهة نظرك هي الصائبة، لا تتردّد، وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤلالميزانتجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاءالعقربتبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجعالقوسلا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعاًالجديتوقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليومالدلوتحاش قدر الإمكان الغيرة العائليةالحوتلا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانوية