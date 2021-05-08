دعوة من هاري وميغان للتبرع بـ 5 دولارات لحملات التطعيم!

حث الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل مصنعي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" على مساعدة أولئك في البلدان النامية في الوصول إلى الجرعات المطلوبة - حيث احتفلا بعيد ميلاد ابنهما آرتشي الثاني من خلال الطلب من المتابعين والمعجبين التبرّع بقيمة 5 دولارات للمساعدة في التوزيع العالمي للقاحات.وبعث هاري (36 عاماً) وميغان (39) عاماً، برسالة مؤثرة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركة "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"نوروفاكس"، يوم الخميس، حيث أطلقا حملة هدفها "ضمان الوصول العادل للقاحات على مستوى العالم"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتطالب الرسالة المطولة مديري الشركات الخاصة باللقاحات بـ"العمل بهدف ومسؤولية وقيادة غير عادية" استجابة لـ"أزمة العدالة" واستخدام "كل إجراء ممكن لزيادة العرض العالمي".وقالت عائلة ساسكس إن التبرع بقيمة 5 دولارات سيقابله دعم من المنظمات ليصبح 20 دولاراً - وهو ما سيغطي شراء أربعة لقاحات.وأشار هاري وميغان إلى أنه "لا يمكننا التفكير في طريقة أكثر أهمية للاحتفال بعيد ميلاد ابننا... إذا أظهرنا جميعاً التعاطف مع أولئك الذين نعرفهم ولا نعرفهم، فيمكن أن يكون لنا تأثير عميق. حتى المساهمة الصغيرة قد يكون لها تأثير مضاعف".