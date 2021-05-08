ابتكار جديد.. احصلوا على بيتزا من الشارع بـ3 دقائق!

ظهرت في العاصمة الإيطالية روما ماكينة جديدة يمكنها تقديم شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة في 3 دقائق فقط، حيث بإمكان المشترين الذين يستخدمون ماكينة "مستر جو بيتزا" الاختيار من 4 أنواع تتراوح تكلفتها بين 4.5 و6 يورو (5.2 و7.2 دولار). ويمكن للماكينة عجن وتجهيز المكونات على سطح البيتزا بينما يشاهدها المشترون أثناء خبزها خلف نافذة زجاجية صغيرة.



والماكينة هي واحدة من أوائل هذا النوع من الماكينات في روما، وقال البعض إنها "مقبولة إن كنت في عجلة من أمرك" بينما قال آخرون إنها مريعة.وقال كلاوديو زامبيغا: "تبدو جيدة لكنها أصغر بكثير من التي تقدمها المطاعم والمكونات أقل على سطحها"، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن وكالة "رويترز".

أما فابريتسيا بوجيسا، وهي من أهل نابولي وتدرس بالجامعة في روما، فلم تعجبها البيتزا الآلية وقالت إن مذاقها أقرب إلى "البيادينا"، وهو نوع من الخبز الناعم رقيق السُمك مشهور في شمال إيطاليا. وأضافت "لا بأس بها، لكنها ليست بيتزا".



وستواجه ماكينة "مستر جو بيتزا" منافسة شديدة ولو في موقعها الحالي على الأقل.. إذ يوجد بالقرب منها مطعم يقدم بيتزا نابولي ويستخدم فرنا حجرياً.