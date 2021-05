قام رجل ياباني بتربية سلحفاة بحرية لفترة طويلة أصبحت خلالها ذات حجم ضخم بعدما كانت عندما حصل عليها لا تتجاوز حجم كف اليد.



وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اصطحاب الرجل لتلك السلحفاة الضخمة في الشوارع، حيث جذبت انتباه الناس، الذين حاول بعضهم التقاط صور تذكارية لها.



ويظهر الفيديو أنّ تلك السلحفاء تقوم بمرافقة صاحبها في كل مكان يذهب إليه، بينما يحاول هو أن يسير ببطء شديد ليجاري سرعتها البطيئة.

This man patiently takes his giant African pet tortoise for a walk every single day



🎥: sugoimart pic.twitter.com/YHry2wfWqD