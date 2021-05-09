فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!

اختفت صوفيا واريز الطفلة ذات الـ4 سنوات من أمام منزلها في ولاية واشنطن الأميركية في عام 2003، وبينما اعتقدت الشرطة أنّها اختُطفت بواسطة شاحنة كانت متوقفة أمام منزلها، لم تصل التحقيقات خلال سنوات إلى أي نتيجة سواء في ما يتعلق بمعرفة مكانها أو تحديد المشتبه بهم.
وصرح أن المسألة هي مجرد وقت قبل أن يتم العثور على الفتاة ليتم مقارنة الحمض النووي لها مع الحمض النووي لـ"صوفيا" المفقودة وأنه يأمل أن يحظى بنتيجة إيجابية.
وينفي البعض من أقارب "صوفيا الصغيرة" أن تكون فتاة الفيديو هي نفسها "صوفيا" المفقودة منذ سنوات.