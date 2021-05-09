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فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!

Lebanon 24
09-05-2021 | 09:00
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اختفت صوفيا واريز الطفلة ذات الـ4 سنوات من أمام منزلها في ولاية واشنطن الأميركية في عام 2003، وبينما اعتقدت الشرطة أنّها اختُطفت بواسطة شاحنة كانت متوقفة أمام منزلها، لم تصل التحقيقات خلال سنوات إلى أي نتيجة سواء في ما يتعلق بمعرفة مكانها أو تحديد المشتبه بهم.


ونشرت والدة صوفيا العديد من النداءات من أجل سلامة ابنتها أو الإدلاء بأي معلومات عن مكان تواجدها، ولكن من دون أي فائدة.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن شبكة "سي إن إن بالعربية"، فإنّه ربما تكون كشفت خيوط القضية مع ظهور فيديو على موقع "تيك توك" لفتاة في سيالوا بالمكسيك ادّعت أنها كانت محتجزة وترغب في لمّ الشمل مع عائلتها.

وصدم متابعو الفيديو من معارف الفتاة صوفيا من وجه الشبه الكبير بين الفتاتين، واتصلوا بالشرطة وعرضوا عليهم قصة الفيديو ما استدعى سفر أحدهم فوراً ولعدة مرات ليتابع التحقيق، حيث أجرى العديد من المقابلات في المدينة وفي المنطقة التي تم فيها تصوير الفيديو.

وصرح أن المسألة هي مجرد وقت قبل أن يتم العثور على الفتاة ليتم مقارنة الحمض النووي لها مع الحمض النووي لـ"صوفيا" المفقودة وأنه يأمل أن يحظى بنتيجة إيجابية.

وينفي البعض من أقارب "صوفيا الصغيرة" أن تكون فتاة الفيديو هي نفسها "صوفيا" المفقودة منذ سنوات.

المصدر: سبوتنيك
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