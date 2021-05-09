عرض أكبر ألماسة روسية للبيع في مزاد.. سعرها يساوي 19.96 مليون دولار

تعرض دار مزادات كريستيز للبيع هذا الشهر أكبر ألماسة روسية على الإطلاق زنة 100.94 قيراط تحمل اسم "ألروسا سبكتاكل".



ومن المتوقع أن تسجل الألماسة ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري، أي ما يساوي 19.96 مليون دولار، خلال عرضها في المزاد المقرر يوم 12 أيار.



وفي هذا الإطار، قالت ماري-سيسل سيسامولو الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات:" هذه الألماسة الرائعة التي تزن مئة قيراط انتزعت من حجر خام كان يزن في الأصل أكثر من 200. كانت تسمى ألماسة سيرجي دياجهليف الخام واستخرجت في العام 2016."



وأضافت: "استغرق الأمر عاما وثمانية أشهر بين الحجر الخام والألماسة المثالية التي نعرضها اليوم." والألماسة واحدة من 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.