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من جديد.. "كورونا" يصيب الأسود في الهند

Lebanon 24
09-05-2021 | 16:00
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ذكرت شبكة "CNN" الأميركية أنه تم تأكيد إصابة أسدين بفيروس "كورونا"، وذلك في حديقة إيتاواه سفاري بولاية أوتار براديش شمال الهِند.

وخضعت عينات من الأسدين للاختبار وذلك بعدما رصد المسؤولون في الحديقة ارتفاعاً بدرجة الحرارة لديهما.

وبحسب "CNN"، فإن الأسدين بحالة مستقرة، وقد ظلا في عزلة ذاتية وهما يخضعان للمراقبة بانتظام.

وفي الواقع، فإن هذا الأمر يأتي بعد إعلان الحكومة الهندية، قبل أيام، إصابة 8 أسود آسيوية بـ"كورونا" في حديقة بمدينة حيدر أباد الجنوبية.

ومع هذا، فقد أشارت السلطات المعنية إلى أنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.
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