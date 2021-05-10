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مصممة هولندية تحول الكمامات إلى أزهار

Lebanon 24
10-05-2021 | 02:00
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أوحى التلوث البيئي الناجم عن تناثر الكمامات المستعملة في الشوارع لمصممة هولندية ابتكار كمامات قابلة للتحول إلى أزهار.

وتحتوي الكمامات التي صممتها ماريان دي جروت – بونز المقيمة في مدينة أوترخت الهولندية على مزيج من الزهور التي تنبت في المروج.

وعُثر على كمامات أحادية الاستخدام على الأرصفة والأنهار والشواطئ في كل القارات منذ أن أصبحت إلزامية في الأماكن العامة بالعديد من البلدان في محاولة لكبح انتشار جائحة فايروس كورونا.

وتحتاج هذه الكمامات المصنوعة من البولييستر والبوليبروبيلين إلى مئات السنين حتى تتحلل.
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