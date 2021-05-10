الحمللا تستعجل البوح بكل الحقائقالثورتساوم وتنجح وتصادف ما هو أفضل لكالجوزاءكُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقاتالسرطانتحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر وتبادل ثقافات كما عن موضوعات غريبة تناقشها وعن حركة غير اعتياديةالأسدبعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائياًالعذراءمن حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجحالميزانلا تظنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في الإعداد لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداًالعقربتفتح أمامك آفاق كثيرةالقوسيلف حياتك العاطفية الضياع وعدم التركيز، وتعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمونالجديتقدّم وتطوّر يشجعانك لتكون رائداً في حقل اختصاصكالدلويجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمةالحوتتكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً وتطمئن إلى المستقبل