هذه الأبراج هي الأكثر شغفاً في الحب

كل برج لديه طريقته الفريدة للتعبير عن شغفه وعواطفه، والبعض منهم يُعتبر أكثر حساسية وعاطفية من غيره، والبعض الآخر جريء ومُنفتح، وكقاعدة عامة، فإنَّ أكثر الأبراج حماسة وشغفاً في الحب والحياة هي الأبراج النارية، ولكن هناك واحد أو حتى إثنين من الأبراج قد تفاجئك.

أكثر الأبراج شغفاً في الحب

برج الحمل

يُعد الحمل غريب الأطوار عندما يتعلق الأمر بمسائل القلب والعقل ولكنه يُسارع إلى تجاوزها، وعلى الرغم من أنَّه ليس متحمس للاستقرار، إلا أنّه رومانسي للغاية وعازم على كسب المودة من الشيء الذي يعجبه، ويمكن أن يكون مركز اهتمام الجميع، ويمكن أيضاً أن يكون رومانسياً جداً عندما يكون في السعي وراء الحب، وقد يميل إلى شراء الهدايا أو إبهار شخص مميز مع موعد غرامي، وقد يدخل في علاقة ببطء للتأكد من أنَّها ستستمر، ولكن بمجرد أن يتورط، يمكنه الحفاظ على شغفه على قيد الحياة في العلاقة، إنَّه يحب ضبط الحالة المزاجية بالموسيقى والتدليك والمداعبات.

برج السرطان

من المعروف أنَّ السرطان هو البرج الأكثر حساسية بين جميع الأبراج، هو عاطفي للغاية عندما يتعلق الأمر بأمور القلب، وهو سبب امتناعه في كثير من الأحيان عن التعبير عن مشاعره ويحتاج إلى الشعور باتصال عاطفي للارتياح، وبالنسبة له العلاقة الحميمة هي وسيلة للتواصل على المستويات الروحية والعاطفية مع الشريك، وبمجرد العثور على شخص يتوافق مع معاييره العالية، فإنه يهدف إلى كسب هذا الشخص المميز، ويحب تقديم الهدايا، وخاصة الهدايا باهظة الثمن.

برج الأسد

برج الأسد ممتع وحيوي، وصريح ولا يمانع في طرح أفكاره ومشاعره وعواطفه في العلن، وهو عاشق يقظ، وحاضر للغاية في أعمال الحب، ويميل إلى الإعجاب بالمحادثات العميقة ويتمتع أيضاً بالكاريزما وقوة الشخصية، وهي صفات جذابة للغاية، ولطيف بما يكفي للنظر في ما يحبه وما يكره شريكه أيضاً، كما لا يخجل من الإشارة إلى ما يريد، وشغوف بالطريقة التي يتصرف بها، ويُمكن أن يتوق الأسد إلى التعمق في علاقاته، وأن يكون أكثر اهتماماً بالعلاقات الدائمة.

برج الميزان

من الأبراج المتحمسة للغاية، وغالباً ما يلعب دوراً محورياً، وقد يحاول إخفاء ذلك كثيراً ولكن بمجرد أن يشعر بالراحة مع شخص ما، لا يخجل من التعبير عن مشاعره وشغفه، ويميل الميزان إلى حب الوقوع في الحب، ويُعطي الأولوية للعلاقات والصلات مع الآخرين، وغالباً ما يبذل جهوداً كبيرة لإنشاء سيناريوهات ليلية رائعة، ويستمتع الميزان بمفاجأة شركائه بالهدايا أو الزهور أو عشاء رومانسي.

برج العقرب

من المعروف أن برج العقرب من أكثر الأبراج عاطفية على الإطلاق، ويمكن أن تكون مقاومته في بعض الأحيان صعبة للغاية لأنه ساحر وجذاب ويعرف طريقه حول معظم الأشياء، وعلى الرغم من أنَّه لا يعبر عن جانبه الممتع في كثير من الأحيان، ولكن عندما يكون مرتاح مع شخص ما، فإنه ينعكس بشكل طبيعي على حياته أيضاً، ولا يخجل العقرب أبداً من اتخاذ الخطوة الأولى وغالباً ما يأخذ زمام المبادرة، ومع ذلك، فهو لا يُمانع في السماح لشريكه بالسيطرة، إنَّه عاشق شغوف ومُمتع ونادراً ما يشعر بالملل، وبالطبع يمتد شغفه إلى الغضب أيضاً.