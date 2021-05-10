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خطأ طبي جسيم... تلقت 6 جرعات من لقاح "فايزر" وهذا وضعها الصحي!

Lebanon 24
10-05-2021 | 15:41
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تعرضت شابة إيطالية، أمس الأحد، لخطأ طبي جسيم بعد أن تلقت جرعة زائدة "محتملة" من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية أن شابة تبلغ من العمر 23 عاما تلقت ما يعادل 6 جرعات من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد عن طريق الخطأ.

وأشارت الوكالة إلى أن الشابة وضعت تحت المراقبة الطبية في مستشفى في توسكانا، وسط إيطاليا، منوهة إلى أنها "بصحة جيدة"، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، وبدلا من حقن جرعة واحدة للشابة، التي لم يكشف عن هويتها، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل 6 جرعات من اللقاح.

 وبحسب وكالة الانباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح "فايزر-بايونتيك" بخصوص الجرعة الزائدة المحتملة، توقفت عند 4 جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات تلقي 6 جرعات دفعة واحدة.
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