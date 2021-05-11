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برجك اليوم

Lebanon 24
11-05-2021 | 05:55
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الحمل
تبدأ خطة جديدة وتقطف ثمار جهودك
الثور
يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة
الجوزاء
تنسى خيبة امل سابقة
السرطان
إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة
الأسد
قد تواجه بعض خيبات الأمل
العذراء
تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة
الميزان
حافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا تبدأ مشروعاً
العقرب
تعيش يوماً من الانفتاح والصداقة العارمة
القوس
مشروع كبير في طريقه إليك
الجدي
إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار
الدلو
كن حذراً من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل
الحوت
لا تتورط في حل مشاكل الآخرين
 
المصدر: السومرية
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