هذه الأبراج لا تراعي مشاعر غيرها.. هل أنت من بينها؟

قد نجرح مشاعر الآخرين بشكل متعمد أو غير متعمد أو حتى لا نضع مشاعرهم بالحسبان أصلاً وذلك حين نخطط لما نريد القيام به أو لما نريد قوله.

الابراج ستكشف صفات شخصية كل برج من الاكثر اكتراثاً بمشاعر الاخرين الى أولئك الذين لا يبالون بمشاعر غيرهم.

الميزان

الميزان هو أكثر الأبراج مراعاة لمشاعر الأخرين، كما أنه يفكر بمشاعر الأخرين وغالباً ما يضع نفسه مكانهم وذلك لان البرج هذا طيب القلب. بالإضافة الى طيبة القلب الميزان من الأبراج التي تكترث كثيراً لرأي الآخرين بها وبالتالي هنا‪ك أهمية كبرى لان تكون الصورة مثالية عند الآخرين. البرج هذا مستعد للقيام بأي شيء من اجل رسم إبتسامة على وجوه من يكترث لهم وذلك لانه يضع إحتياجات الاخرين قبل نفسه. في المقابل هو ديبلوماسي وعليه هو دائماً يبحث عن التوازن في حياته وهذا ما يجعله يرى مختلف وجهات النظر ويقيم كل كلمة يقولها ويفكر بكل تصرف قد يقوم به قبل أن يقدم على أي خطوة.

هو برج مستعد للقيام بالمستحيل من أجل تجنب المواجهة فهو يجد ان مقاربة مراعاة مشاعر الآخرين هي الأفضل لانها تضمن له عدم إلحاق الأذى بالاخرين أو إستفزازهم وبالتالي يضمن لنفسه عدم دخوله في أي مواجهة من أي نوع كانت مع أي شخص كان.

الثور

الثور من الأبراج التي تراعي مشاعر الآخرين ولكن البرج هذا يمكنه أن يخنق الاخرين بإهتمامه.. ولكن النية صافية. البرج هذا بشكل عام يملك غريزة الامومة أو الأبوة وعليه هو لا يمكنه إلا أن يكترث أكثر مما يجب للاخرين. صحيح أنه عنيد وعناده أحياناً قد يجعله يبدو وكأنه غير مستعد للمساومة على أي شيء كان ولكن العناد هذا هو الذي يلتزم طوال الوقت بالمبادئ الأساسية التي قرر التعامل وفقها مع الاخرين وهي وضع نفسه مكانهم وعدم جرح شعورهم. الثور لا يحب ان يتم جرح شعوره وبالتالي هو لا يقوم بجرح مشاعر الاخرين بل يقوم بالمستحيل من أجل مراعاة مشاعر الاخرين خصوصاً الذين هم ضمن الدائرة الضيقة.

الحوت

الحوت هو الصديق المخلص صاحب القلب الطيب. البرج هذا بطبيعته يمكنه التماهي مع الاخرين وإمتصاص مشاعر كل من حوله وعليه هو يحرص الا تكون هذه المشاعر سلبية لانها ستؤثر عليه سلباً. وبما أنه برج حدسي فهو بشكل عام يمكنه أن يعرف ما الذي يريده الاخر وما الذي يحتاج اليه من دون أن يبلغه الاخر بذلك، وعليه هو ليس فقط من الابراج التي تراعي مشاعر غيرها بل هي التي تهب وبشكل دائم لمساعدة ومساندة الاخرين. وطبعاً هناك واقع ان الحوت حساس للغاية وعليه هو لا يمكنه، حتى ولو أراد، أن يجرح مشاعر غيره.

السرطان

السرطان كما الحوت، حساس وطيب القلب ومحب. في الواقع السرطان من اكثر الأبراج التي تضع إحتياجات الاخرين قبل إحتياجاتها الشخصية خصوصاً مع الفئة التي تحبها. السرطان يتعامل مع دائرته الضيقة بشكل لبق للغاية ويراعي مشاعر الجميع على حساب مشاعره الخاصة. ولكن المقاربة هذه سيف ذو حدين، لانها تؤدي الى كبت الكثير من المشاعر السلبية الناجمة عن وضع الاخرين أولاً دائماً ما يجعله، بين حين واخر، يقوم بتصرفات قد تجرح مشاعر الاخرين .. وإنما بشكل غير متعمد.

العقرب

شخصية العقرب الغامضة والمتحفظة قد تجعله يبدو وكأنه لا يكترث للاخرين ومشاعرهم على الإطلاق. ولكن الواقع مغاير تماماً خصوصاً مع الذين يكترث لهم، فالعقرب مستعد للموت من اجل من يحبهم ومن يكترث لهم. البرج هذا صديق مخلص، وزوج محب وزميل عمل داعم ولكن كل هذه الخصال الإيجابية ترتبط بأمر واحد وهو الثقة. طالما الثقة موجودة فإن العقرب سيكون أفضل صديق وزوج وزميل عمل.. ولكن حين يفقد الثقة بالاخرين فإن الوجه الاخر سيظهر.

الأسد

الأسد قد يجعل الاخرين يتخوفون منه ومن شخصيته وذلك لانه برج ألفا بطبيعته كما انه يحب الإستعراض، ولكن هذه الصورة مطبوعة في أذهان من لا يعرفونه بشكل جيد. الأسد برج لطيف ومخلص ومحب ويراعي مشاعر الاشخاص الذين يكترث لهم. بالنسبة اليه دائرته الضيقة تمثل فريقه الخاص الذي يدعمه في كل شيء وبالتالي عليه أن يبادل الدعم هذا بأضعاف مضاعفة.

وبالتالي هناك الإخلاص والكرم ومراعاة المشاعر. ولكن في حال قام أي شخص، حتى الذين ينتمون الى دائرته الضيقة، بإعتراض طريقه والوقوف كعقبة أمام تحقيقه لما يريد تحقيقه فهو مستعد للقضاء كلياً عليهم. بالنسبة للأسد المقاربة هذه لا تندرج تحت خانة عدم مراعاة مشاعر الآخرين أو عدم الإكتراث لهم بقدر ما هي تندرج تحت خانة العناية بالنفس والإهتمام بالمصالح الخاصة.

القوس

القوس يبدو وكأنه لا يكترث لغيره ولكنه النقيض كلياً.. وإنما بشروط. القوس معروف عنه بأنه يحب ان يكون بمفرده وأن يقوم بكل شيء بمفرده وعليه يسهل عليه ان يبدو وكأنه لا يكترث لاي شخص سوى لنفسه. ولكن القوس يكثرت وبشدة وإنما لدائرته الضيقة.. اما الاخرين فهو بالفعل لا يكترث لهم على الإطلاق ولكنه في الوقت عينه ليس من النوع الذي يجرح المشاعر كيفما اتفق. القوس لا يبذل الكثير من الجهود من أجل التعرف على الاخرين فعلاً، فبالنسبة اليه الامر لا يستحق الوقت والجهد.. هو يملك الكثير من المعارف ولكن قلة قليلة جداً من الأصدقاء. في المقابل حين يشعر القوس بأن حريته مهددة حتى من أقرب المقربين اليه فهو يتوقف كلياً عن الإكتراث.. وعليه غير مستعد لمراعاة مشاعر أي شخص كان بغض النظر عن العلاقة والروابط القوية التي قد تجمعه بهذا الشخص او ذاك.. ما يكترث له القوس وبشدة هو حريته.

الدلو

الدلو لا يكترث للاخرين ولا يراعي مشاعرهم والامر لا ينبع من اللؤم بل من واقع ان شخصية البرج هذا تجعله كذلك. هو من الابراج التي تعتمد على العقل والمنطق وتبتعد وبشكل كلي عن المشاعر،وعليه حين يقدم على تصرف ما أو يتخذ قرار ما فهو يبني ذلك على المنطق وبالتالي لا يضع بالحسبان مشاعر الاخرين.

المقربون فقط من الدلو يعرفون بأنه لا يتعمد عدم مراعاة مشاعر الاخرين ولكن الذين لا يعرفونه بشكل جيد يعتبرونه عديم الاكتراث و قد يتم وصفه بالقساوة وحتى الوقاحة. الدلو يكترث كثيراً للاصدقاء ولافراد العائلة وهو مستعد للقيام بالمستحيل من اجل راحتهم، وبالنسبة اليه الابتعاد عن "المسايرة" هو أفضل سبيل لتحقيق ذلك.

العذراء

العذراء من الابراج التي تعرف قيمة نفسها، وبالتالي هي تعرف الأشخاص الذي يستحقون الوقت والجهد وعليه هي لا تضع الجميع بالحسبان بل قلة قليلة. ولكن حتى القلة القليلة هذه لا يتم مراعاة مشاعره وذلك لان البرج هذا صريح حد القساوة، كما انه لا يجمل الامور وواقع انه يركز وبشكل كبير جداً على التفاصيل لكونه من الابراج المهووسة بالمثالية يجعله يجد العيوب في الجميع حتى نفسه.. وحين يجد العيوب، وهذا ما يفعله بشكل دائم فهو يبلغ الاخر بما يراه.

العذراء لا يكترث لإرضاء الاخرين وبالتالي سيقوم بما يريد القيام به وسيقول ما يريد قوله وسيتخذ القرارات التي يراها مناسبة من دون الاكتراث على الإطلاق لردة فعل الاخرين. بالنسبة للعذراء المقاربة هذه نابعة من الذكاء، وبالنسبة لكل محيط البرج هذا المقاربة هذه نابعة من عدم الإكتراث لمشاعر الاخرين ومن عدم مراعاة احتياجاتهم وما يريدونه.

الجوزاء

الجوزاء من الابراج التي تضع نفسها أولاً، في عقلها هناك دائم "الأنا أولاً" وعليه هناك قلة إكتراث واضحة وضوح الشمس لمشاعر الاخرين. وعندما نضيف الى المعادلة واقع ان البرج هذا اجتماعي للغاية وفي حركة دائمة فهو غالباً ما لا يركز كثيراً على شخص بعينه كي يحاسب نفسه على واقع انه لم يراعي مشاعره.

الجوزاء متهور أيضاً ومع عدم قدرته على وضع إحتياجاته الخاصة جانباً فالبرج هذا لا يتمكن حتى من معرفة ما الذي يزعج الاخر وما الذي يحتاج اليه. بطبيعة الحال هذا لا يعني أن الجوزاء لا يكترث للاخرين على الإطلاق، فهناك بعض المواقف وبعض الأوقات التي يظهر فيها البرج هذا إكتراثه للاخرين وبالتالي يحرص على مراعاة مشاعرهم، ولكن في حالات نادرة ووفق مزاجه.

الجدي

الجدي يشبه العذراء كثيراً لناحية معرفة قيمة الذات، وعليه عدم مراعاته لمشاعر الاخرين نابعة من قاعدة معتمدة في الحياة وهي عدم إضاعة الوقت والجهد في محاولة إرضاء الاخرين. الجدي يدرك تماماً بانه لا يراعي مشاعر غيره وحتى إن قام أي شخص بسؤال الجدي عما إن كان يكترث لامره فعلاً فإن الإجابة ستكون "كلا".

البرج هذا يعمل وبشكل دائم من اجل تحقيق هدف ما وبالتالي هو يحرص على أن يحيط نفسه بأشخاص يفهمون شخصيته ويدعمونه، وذلك لانه لا يملك الوقت من مراعاة مشاعر هذا أو ذاك فهو يؤسس ومنذ البداية لبيئة تتقبله على ما هو عليه ولا تتأثر كثيراً بواقع انه غير مستعد لمراعاة مشاعر أي كان، فما يريد قوله سيقوله كما هو من دون تجميل، وما يريد فعله فهو سيفعله بغض النظر عن النتائج التي قد تنعكس على الاخرين. المصلحة الخاصة هي دائماً نقطة الإنطلاق عند الجدي.

الحمل

الحمل هو أكثر الابراج عدم مراعاة لمشاعر الاخرين. والواقع هذا ينبع من شخصية متهورة وتصرفات لا يتم تقييمها وكلمات تخرج من دون تجميل. البرج هذا مندفع وغالباً ما لا يقوم بمنح نفسه الوقت للتفكير بما يقوله أو يفعله وبطبيعة الحال لا يفكر بتأثير تصرفاته على الاخرين. وحين يدرك الحمل بأنه جرح مشاعر الاخرين فهو يتعامل مع الامر وكأن شيئاً لم يحصل وذلك لانه يخيل اليه بأنه يمكنه إصلاح الخطأ لاحقاً ولكنه نادراً ما يقوم بذلك.

الحمل يفضل أن يروج صورة معينة عن نفسه وهي صورة الشخص الذي لا يكترث ولا يهتم وبما انه كما قلنا برج متهور فلا يمكن حقاً التعويل على قدرته على منع نفسه من عدم مراعاة مشاعر الاخرين.