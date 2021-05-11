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أنجب 151 طفلاً... ولا يزال يرغب بالمزيد

Lebanon 24
11-05-2021 | 14:00
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كان ميشيك نياندورو قد أنجب 151 طفلاً من 16 زوجة مختلفة ولا يزال العد مستمراً.
 
أشار ميشيك (66 عاماً) إلى أن تعدد الزوجات هو مشروع بدأ فيه منذ عام 1983 وسيستمر فيه حتى النفس الأخير، مؤكداً أنه لن يتوقف عن الزواج والإنجاب إلا بعد أن يخطفه الموت، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية. 
 
ويقول ميشيك أنه سيتزوج من 100 امرأة ويكون لديه ما مجموعه ألف طفل إذا أمكن الأمر. وأشار المحارب المتقاعد من زيمبابوي إلى أنه "لا يعمل" لأن وظيفته الأساسية هي إرضاء زوجاته. 
 
وذكر ميشيك أنه يخطط حالياً لحفل زفافه السابع عشر الذي من المتوقع أن يُقام هذا الشتاء. ويزعم الرجل أنه لا يشعر بالعبء المالي الناجم عن إنجاب أكثر من 150 طفلاً ويدّعي أنه استفاد بالفعل من عائلته العملاقة، قائلاً:" أطفالي يدللونني، فأنا أتلقى الهدايا والأموال منهم ومن أبناء زوجاتي باستمرار". 
 
وفي ما يتعلق بتقسيم أوقات النوم، حدد شيميك جدولاً يسمح له بإرضاء أربع من زوجاته على الأقل في الليلة الواحدة. 
 
ويزعم أن جميع زوجاته سعداء للغاية بحياتهن، ولكن يخطط في المستقبل أن يتزوج من نساء أصغر سناً لإنجاب المزيد من الأطفال
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