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لحظات من الرعب في الصين... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-05-2021 | 09:00
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لم يكن يعلم هذا السائح أن رحلته في شمال شرق الصين ستنتهي بلحظات رعب لن ينساها أبداً.


فقد تُرك الرجل عالقا على جسر بارتفاع 100 متر في جبل بيان في مدينة لونغجينغ بعد أن حطمت رياح عاتية جدرانه الزجاجية بعدما تغير الجو فجأة.

وتسببت هبات الريح التي وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة في تطاير العديد من الألواح الزجاجية، مما أدى إلى محاصرة السائح إلى أن تمكن رجال الإطفاء والشرطة وموظفو الغابات والسياحة من إنقاذه بعد أكثر من نصف ساعة من المحاولة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.


كما انتشرت صور للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت السائح عالقاً يتشبث بجانب الجسر، وتحيط به فجوات حيث كانت الألواح الزجاجية موجودة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية أن الرجل لم يصب بأذى إلا أنه نقل إلى المستشفى للاطمئنان، فيما وصف معلقون ما حدث للسائح بـ "الكابوس
المصدر: CNN بالعربية
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