نمر يتجول في تكساس...ما القصة؟

تبحث الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية عن شاب يعتقد أنه صاحب نمر عثر عليه وهو يتجول في منطقة سكنية بالمدينة، الأحد.ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنمر أثناء تجوله في شارع ووقوفه أمام فناء منزل على مرأى من الجيران.والشاب الذي يدعى فيكتور كويفاس (26 عاما) ويعتقد أنه صاحب النمر كان قد خرج من السجن بكفالة في قضية "قتل متعمد".وقد واجه الشاب أحد الجيران، وهو شرطي كان في خارج ساعات الدوام، وقد طلب منه أن يذهب به إلى الداخل، إلا أنه فر بالنمر داخل سيارة بعد وصول الشرطة وذهب به بعيدا.واستطاع الشاب الإفلات من الشرطة بعد مطاردة قصيرة في الشوارع. ووجهت له الشرطة، الاثنين، تهمة التهرب من الاعتقال.والجدير بالذكر أن امتلاك حيوان بري بغرض اقتنائه كحيوان أليف غير قانوني في تكساس.رون بورزا، قائد شرطة هيوستن، قال خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه تم إخطار الشرطة بشأن النمر، مساء الأحد، بعد أن تلقى الجيران إشعارات على تطبيق حول وجود الحيوان في الشوارع.وأظهرت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي النمر وهو يتجول بحرية في شارع سكني، قبل أن يواجه الشرطي الذي كان بحوزته مسدسا، ويظهر فيديو اقتراب النمر منه لكن لم يحدث اشتباك أو إطلاق نار.وخلال المواجهة التي استمرت نحو خمس دقائق، يمكن سماع الشرطي وهو يصرخ في كويفاس لإعادة الحيوان إلى الداخل.وقال قائد الشرطة: "شاغلي الرئيسي الآن هو العثور على المتهم والعثور على النمر وألا يؤذيه. لدينا الكثير من الأماكن التي يمكننا فيها أخذ هذا النمر والحفاظ عليه ومنحه بيتا لبقية حياته".