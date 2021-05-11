مشهد لا يخطر على البال...سعودي يقتحم متجرًا بالصهريج (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية القبض على مواطن اقتحم أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، باستخدام صهريج مياه.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو للشخص الذي ترجل ليدخل المتجر ويقوم بسرقة بعض الأشياء ثم يفر هاربًا على قدميه.

في مشهد غريب .. لص يستخدم "صهريج" لتحطيم مدخل محل جوالات لسرقته بـ #وادي_الدواسر! #السعودية #اخبار_جبريت pic.twitter.com/ZtiA7i6toe

— أخبار جبريت 🇰🇼 (@JbretKw) May 9, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهة المختصة بالمحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن، في العقد الخامس من العمر.



وأشار المتحدث إلى أن المواطن قام بسرقة بعض أجهزة الهواتف المحمولة من المتجر، مشيرة إلى أن الرجل من أرباب السوابق، وتورط في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض.



وأضاف أنه تم ضبط بحوزته جزء من المسروقات، فيما تم استرداد جزء منها بعد بيعها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.