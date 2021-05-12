منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
12-05-2021 | 06:54
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الحمل
يوم واعد على الصعيد المهني
الثور
أجواء مناسبة لمعالجة القضايا
الجوزاء
حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجاباً على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤية
السرطان
كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك
الأسد
معلومات دقيقة تصلك اليوم من شأنها أن تعزّز موقعك وتساعدك على فهم الأمور أكثر
العذراء
كُن متفائلاً اينما ذهبت
الميزان
ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء
العقرب
يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّية
القوس
تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة
الجدي
الكلام وحده لا يكفي، عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب وإخلاصك له وتعلقك به
الدلو
طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب
الحوت
عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني
 
المصدر: السومرية
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