الحمليوم واعد على الصعيد المهنيالثورأجواء مناسبة لمعالجة القضاياالجوزاءحماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجاباً على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤيةالسرطانكن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتكالأسدمعلومات دقيقة تصلك اليوم من شأنها أن تعزّز موقعك وتساعدك على فهم الأمور أكثرالعذراءكُن متفائلاً اينما ذهبتالميزانردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاءالعقربيساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّيةالقوستحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرةالجديالكلام وحده لا يكفي، عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب وإخلاصك له وتعلقك بهالدلوطاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوبالحوتعقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني