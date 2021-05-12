تعرّف إلى الأبراج الاكثر تهذيبًا ولباقةً

يكون وجود بعض الأشخاص في حياتك نعمة بسبب سهولة التعامل معهم، فهم بعيدون كل البعد عن التعقيدات مهذبين لبقين في التعامل يضيفون لمسة من السعادة. بالإضافة الى هذا الواقع فإن التواجد معهم يجعلنا نعدل في تصرفاتنا لانه من غير المنطقي أن نتصرف بقلة تهذيب مع أشخاص لا يتعاملون معنا سوى بكل إحترام ولباقة.

الابراج المهذبة:

الميزان

واحد من الأسباب التي تجعل الميزان من الابراج المحبوبة هو واقع انه برج مهذب. البرج هذا يملك الاراء الخاصة به حاله حال كل البشر ولكنه حتى حين يقرر التعبير عن الاراء الخاصة به فهو لا يحاول فرضها على أي شخص كان. أصلاً الميزان معروف عنه بأنه ينشد التوازن في كل علاقاته في حياته ومن اجل تحقيق ذلك فهو يتعامل مع الجميع بلباقة وإحترام كي لا يثير اي مشاعر سلبية تؤدي الى النزاعات.

يضاف الى ذلك واقع انه يستمع الى الجميع بعقلية منفتحة كلياً تتقبل كل الاراء وكل وجهات النظر. الميزان يحترم كل الابراج الاخرى بغض النظر عن تصرفاتهم فهو ويفصل بين التصرفات، التي عادة يكون لها مبرراتها، وبين النيات.

الأسد

الأسد من الابراج التي تتعامل مع الاخرين بالكثير من الإحترام. الاسد من النوع الذي لا يفترض أي شيء عن الاخرين وبالتالي لا يكون أي قناعات مسبقة، هو يعمل وفق مبدأ انه يقرر وفق ما يراه وبالتالي الاحكام المسبقة التي غالباً ما تكون ظالمة ومجحفة لا وجود لها مع الأسد.

الأسد برج يملك الكثير من الفخر وعليه هو غير مستعد للقيام بأي تصرف لا يرتبط بخصال ما يمثله وبالتالي قلة التهذيب وانعدام اللباقة هي أبعد ما يكون عنه.

الحوت

الحوت برج رومانسي حساس وعليه هو يتعامل مع الاخرين بإحترام ولباقة طوال الوقت.الحوت الذي يعاني من قلة تهذيب الاخرين تجاهه وإستغلالهم لطيبة قلبه يحاول بكل قواه الا يبدر عنه أي تصرف قد يصنف في خانة قلة اللباقة أو انعدام التهذيب فهو لا يريد وبكل بساطة أن يجرح مشاعر أي شخص كان. حتى حين تتم معاملة الحوت بطريقة غير لبقة فهو لا يرد بالمثل على الإطلاق، كل ما يقوم به هو محاولة تجاهل الموضوع ولكن ان لم يتمكن فهو يستفسر بهدوء عن الأسباب التي جعلت الشخص يتصرف معه بهذه الطريقة.

الثور

الثور من الأبراج اللبقة والمهذبة وذلك لانه لا يحب الدخول في مواقف تجعله يشعر وكأنه يهين نفسه أو الاخرين. حتى حين يجد نفسه في موقف ما يستفزه بشكل يفوق الوصف أو حتى حين يتم جره الى مناقشات لا يريد الدخول فيها فهو يصمت أو يتعامل مع الموضوع بشكل بسيط ومباشر وسهل ويطلب من الاخر عدم التطرق الى هذا الامر أو ذاك.

الثور يملك كرهاً عميقاً لمبدأ إثارة المشاكل والضجة من اجل الظهور، وعليه هو يحرص على الا يكون من ضمن تلك الفئة أو ان يقوم بذلك.