فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!

خرجت طائرة ركاب "آيرباص" عن السيطرة خلال سحبها على مدرج الطائرات، ما تسبب في انحرافها عن مسارها.وتداولت حسابات لوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة خروج الطائرة عن سيطرة سيارة السحب وانحرافها باتجاه أحد جانبي المدرج.وقال ناشرو الفيديو، إن الطائرة من طراز "A320" وهي تابعة لشركة الطيران الأميركية "جيث بلو"، مشيرين إلى عدم وقوع إصابات بين الموظفين بسبب الحادث.