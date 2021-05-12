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برجك اليوم

Lebanon 24
12-05-2021 | 22:58
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برج الحمل
أنت اليوم على قوائم انتظار الترقية الجديدة لتولي منصب أكبر.

برج الثور
الارتياح سيد الموقف في العلاقة بالشريك.

برج الجوزاء
تتحسن الأمور لديك على الصعيد المهني.

برج السرطان

يسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك.

برج الأسد
علاقتك العاطفية بالشريك فى أفضل حالتها.

برج العذراء
دائماً العاطفة والرومانسية تكونان بعيدتين عن اهتماماتك.

برج الميزان
تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة.

برج العقرب
خطوات إيجابة متسارعة تطرق باب العلاقة بالشريك.

برج القوس
لا تشرع والشريك بابكما أمام التدخلات التي قد تزيد الأمور تعقيداً بينكما.

برج الجدي

كن مستعداً لما سيطرحه الشريك.

برج الدلو
الاستقرار العاطفي مهدَّد بشكل كبير.

برج الحوت
أنت الوحيد من عليه اتخاذ القرارات المناسبة الخيارات.

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