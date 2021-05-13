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الشيف بوراك يتضامن مع القدس بطريقته الخاصة.. ورسالة بالعربية (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2021 | 05:00
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تضامن الشيف التركي بوراك مع الشعب الفلسطيني بطريقته الخاصة، حيث قدّم العلم الفلسطيني على وجبة من الوجبات الكبيرة التي يقوم بطهيها، كبادرة منه تجاه أهالي فلسطين.

 

A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)

وظهر بوراك في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وهو يقوم بتحضير صينية كبيرة من الكنافة تحمل ألوان العلم الفلسطيني، ليعبر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكان الشيف التركي قد وجه يوم الأحد الماضي، رسالة باللغة العربية إلى أهالي القدس، قال فيها: "قلبي وروحي فدى فلسطين والقدس، لا تحزن إن الله معنا، نحن معكم".

 



المصدر: سبوتنيك
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