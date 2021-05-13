أحداث هامة ومفاجآت.. بالتفاصيل إليكم توقعات الأبراج لشهر أيار 2021

إليكم توقعات الابراج لشهر أيار 2021 على جميع الأصعدة، وما سيحمله هذا الشهر من أحداث هامة ومفاجآت للأبراج.

برج الحمل

فرصة مفاجئة قد تؤثر بشكل كبير على حياتك. يشير برجك هذا الشهر إلى حظ غير عادي أو تغيير في الحظ نحو الأفضل.

يساعدك تأثير الفلك الشهري على الخروج من المواقف الغامضة والمضي قدمًا في حياتك مرة أخرى. إذا كنت بحاجة إلى الحرية، فهو امر ستناله.

كن مستعدا للتصرف في حالة وجود فرصة غير متوقعة. من المحتمل أن يتطلب تقييمًا سريعًا وقرارًا، حيث قد لا تكون الفرصة متاحة لفترة طويلة. ومع ذلك، لا تخاطر بحماقة لمجرد وجود فرصة.

برج الثور

تقترب من احد أكثر الأوقات عمقًا في السنة. يعتبر أيار 2021 وقتًا قويًا يجسد "بوابة" يمكنك الآن المرور من خلالها.

تقبل القديم والجديد. اخرج من الموقف السيئ باستخدام إرادتك لتحقيق ذلك. استغل اوقات الشدة في السعي الروحي.

برج الجوزاء

يجب ان يستمتع برج الجوزاء بشهر أيار. أنت في مرحلة فكرية حيث أن كوكب الزهرة في الجوزاء ينشط عقلك، مما يجلب إحساسًا جديدًا بالإثارة الفكرية.

إن جمع البيانات والمعلومات الجديدة يمهد الطريق لانجاز الآن. أنت قادر على التفكير في حلول جديدة لمشاكل قديمة.

لا تضيع هذا الوقت في الجمود أو التكيف مع العقليات القديمة. اترك وقتًا لتجارب جديدة تنشط حياتك.

برج السرطان

تشبيه حياتك بالحديقة دقيق الآن. السبب؟ شهر أيار ، مع عبور الشمس لبرج الثور، يتيح لك الشعور بالارتباط بحياتك عبر الأرض، وامزجتها العديدة، وفصولها. يمكنك تلمس ما هو ضروري مرة أخرى. هذا بشكل خاص بالقرب من خسوف القمر في 26 أيار. حان الوقت لإعطاء شكل هيكلي أكثر لحديقتك (أو حياتك)، وإزالة الأعشاب الضارة والنباتات.

اعمل على منح حياتك المزيد من التعريف. تخلص من الأشياء التي لست بحاجة إليها مع تبني طرق جديدة للقيام بالأمور.

برج الاسد

عليك ان تبقى متيقظا هذا الشهر حيث تتحداك الكواكب، خاصة مواليد الأسبوع الأول من آب. قد تتواصل مع أولئك الذين يرغبون في استغلالك أو إغوائك أو التحدث معك بلطف في سبيل امر لا يناسبك. تصبح الظروف غامضة ومربكة أو تتلقى رسائل مختلطة.

انتبه من الشخصيات المشبوهة أو المواقف التي تشعرك بالغرابة. تجنب الادوية لأنها ستضر تقديرك للامور وتقودك إلى موقف مزعج. سيطر على جرأتك حاليا لتجنب ترك الانطباع السيء .

برج العذراء

قاوم الانجذاب إلى تفاهتك العقلية. هذه النصيحة خاصة لأولئك الذين ولدوا في الأسبوع الأول من شهر أيلول.

أنت عرضة للانغماس في سيناريوهات القلق المزمن لديك، وتشعر بالارتباك مع كثرة التفاصيل وتتفاعل بشكل مفاجئ أو نقدي. ليس من الضروري إنجاز كل شيء اليوم. تمهل عبر اتخاذ خطوة واحدة في كل حين. اعتن بالأعمال بشكل منهجي، وركز على مهمة واحدة في متناول اليد ودع المستقبل لوقته.

برج الميزان

ما يدور حولك هو وصف مناسب لحياتك العاطفية الآن. الفترة من 18 أيار حتى 29 حزيران تجسد الوقت المثالي لفهم حياتك العاطفية الحالية بشكل أوضح من خلال تخصيص بعض الوقت لمراجعة تاريخك السابق. أو ان امور سابقة تعود لتبرز في حياتك. حيث تظهر مشاكل الحب القديمة وأنماطه مرة أخرى. قد يظهر العشاق السابقون، خاصة أولئك ممن كانت علاقتهم غير مكتملة او منتهية، انظر إلى حياتك العاطفية الماضية لمساعدتك على فهم العلاقات الآن مع إعادة تقييم العلاقات الهامة الحالية.

هل تتطوربشكل جيد؟ هل تشعر بالرضا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، ففكر الآن بشكل أعمق لفهم السبب.

برج العقرب

العقرب الآن في المنطقة المضطربة مع إثارة خسوف القمر لشمسك في 26 أيار . تتأرجح مشاكل الحياة المهمة مع وجود توترات في ذروتها. ما هي المشاكل التي ظهرت في آخر خسوف للقمر؟ ستظهر مرة أخرى، خاصة إذا تم تجاهلها في الخريف. نأمل ألا تكون صعبة أو درامية بشكل مدمر. واجه ما يأتي بالصدق والرحمة والسلاسة بدلا من التصلب. كن على استعداد للتسامح والعفو والتبسيط بدلاً من التعقيد.

برج القوس

يعززك برجك في أيار 2021 ويرفعك من الرحلة الداخلية العميقة التي كنت فيها. هذا هو الوقت المناسب لتخفيف العبء النفسي وتلخيص فهمك لاحتياجاتك العميقة والأساسية.

برج الجدي

يحب الجدي النظام والشعور بالراحة عندما يكون كل شيء في مكانه. كل مواليد برج الجدي، وخاصة مواليد الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني، يستفيدون الآن بتمكين النظام والقوة المتجددة في حياتهم.

يعد هذا الشهر أحد أحد أفضل الأوقات لفرز متعلقاتك والتخلص من كل ما تستطيع عبر التنظيف الربيعي. ليكن الفرز الى 4 أكوام: متعلقات ستبقى، محتملة البقاء، وهدايا مفيدة، ونفايات. اصنع مساحة خارجية للسماح بمساحة جديدة داخليًا. ثم شاهد الجديد يدخل حياتك.

برج الدلو

احرص على عدم المراهنة على الامر الخطأ في أيار. تجنب أي عروض ترويجية جديدة "تلك التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها" في هذا الوقت، خاصةً إذا بدا أي شخص "مضللًا"، وتجنب تكريس وقتك وطاقتك لموضوع متعثر، على سبيل المثال، شركة لا يمكن إنقاذها. أو تشتهر باستغلال الموظفين.

احذر من أرباب العمل المحتملين الذين يصفونك على أنك "فقط من يحتاجون إليه" أو يمدحونك لقبول العرض. ليكن كل شيء مدونا، وخاصة الامتيازات الموعودة. تجنب الإجهاد غير الضروري على جسمك حيث يتم استنزافك بسهولة أكبر الآن، خاصة مواليد الأسبوع الأول من شهر شباط.

برج الحوت

أيار 2021 فترة زمنية يجب بها توخي الحذر عند اتخاذ القرارات المهمة، خاصة منتصف الشهر. أنت أكثر ضعفًا وسذاجة، لذا قد يتم اقناعك بمكر، أو بكلام لطيف، أو استغلالك الآن.

كن صادقا قدر الامكان وابتعد عن الغير الجديرين بالثقة. خصص وقتًا للتعرف على أي شخص تقابله لأول مرة هذا الشهر. ثق في حدسك إذا شعرت بتحذير.