منوعات

فريدة من نوعها: رحلة جوية دون وجهة تبيع كل تذاكرها بدقيقتين ونصف.. والسبب القمر الدموي!

Lebanon 24
13-05-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-822439-637564978111616446.jpg
Doc-P-822439-637564978111616446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قدمت شركة الطيران الأسترالية الرسمية "كانتاس" رحلة فريدة من نوعها ستمنح ركابها فرصة مشاهدة "القمر الدموي العملاق" من على ارتفاع نحو 40 ألف قدم عن سطح الأرض، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن".

 

و"القمر الدموي"هو ظاهرة تنجم عن خسوف كلي سيحدث في 26 أيار الحالي، ويتزامن هذه المرة مع كون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، حيث سيبدو أكبر وأكثر إشراقا أو ما يعرف باسم "سوبر مون".

 

وسيتمكن الناس في غرب أميركا الشمالية، وغرب أميركا الجنوبية، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا من مشاهدة "القمر الدموي".

 

ويحصل خسوف القمر الكلي نتيجة وقوع الأرض على خط مستقيم بين القمر والشمس، بحيث تحجب أشعة الشمس عن القمر، ولكن ليس تماما إذ يمر الضوء خلال طبقة رقيقة من جو الأرض، حيث تنعكس الأشعة الحمراء على القمر ليبدو باللون الأحمر وبالتالي اطلق عليه تسمية "القمر الدموي".

 

ورحلة "السوبر مون" هي الأحدث في سلسلة الرحلات التي تديرها شركة كانتاس والتي تأخذ المسافرين في رحلة ممتعة ، قبل إعادتهم إلى المكان الذي أتوا منه.

 

ووصل سعر التذكرة إلى  499 دولارًا أستراليًا (386 دولارًا أميركيا) للدرجة الاقتصادية بينما بلغت قيمة تذكرة درجة رجال الأعمال 1499 دولارًا أستراليا (1160 دولارًا أميركيًا)، علما أن جميع التذاكر كان قد نفدت خلال دقيقتين ونصف الدقيقة من طرحها للبيع.

 

ووعدت الشركة ركاب الرحلة برؤية مناظر مذهلة لـ"القمر الدموي"، موضحة أنها تعمل مع عالمة الفلك، فانيسا موس، لتصميم "مسار الرحلة الأمثل فوق المحيط الهادي".

 

وستتواجد موس على متن الطائرة لتزويد  المسافرين بالحقائق والمعومات المتعلقة بـ"الكسوف الدموي" والذي لن يحدث مرة أخرى إلا بعد نحو 10 أعوام.

 

وقالت رئيسة قسم خدمة العملاء في شركة كانتاس، ستيفاني تولي، في بيان ، إن الرحلة ستكون على متن طائرة بويغ 787 دريملاينر ، والتي جرها اختيارها لأن نوافذها الكبيرة تجعلها "مثالية للنظر إلى القمر".

 

وستستغرق رحلة القمر العملاق ثلاث ساعات، حيث ستنطلق من سيدني وتحلق فوق ميناء المدينة قبل الطيران فوق السحب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتي تتضمن ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة "التباعد الاجتماعي".

 

بالمقابل، انتقد بعض نشطاء البيئة، شركة كانتاس لاعتزامها "حرق الوقود بلا داع" في وقت يجب أن تؤدي فيه أزمة المناخ إلى مزيد من الاحترام للبيئة.

 

المصدر: الحرة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-05-13
02:00 | 2021-05-13
22:58 | 2021-05-12
16:00 | 2021-05-12
14:00 | 2021-05-12
11:00 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website