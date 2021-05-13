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منوعات
في صلاة عيد الفطر... سكب البنزين على جسمه وحاول إشعال النار بنفسه!
Lebanon 24
13-05-2021
|
18:00
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قالت الشرطة في ألبانيا، اليوم الخميس، إن رجلا حاول إضرام النار في نفسه أثناء صلاة عيد الفطر في العاصمة الألبانية تيرانا.
وقالت إن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما، سكب البنزين على نفسه ودخل ميدان سكندربيغ.
وقد أوقفه المصلون المسلمون الذين كانوا يؤدون صلاة العيد في الساحة، وأخذته الشرطة بعيدا، مضيفة أنهم أخذوا يحققون في أسباب قيامه بهذا الأمر في نهاية الصلاة.
وقال المصلون إن الرجل ليس مسلما ويمكن أن يكون مريضا عقليا.
المصدر: روسيا اليوم
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