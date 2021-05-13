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منوعات
اختلفت مع أسرتها على تنظيف الشقة...فانتحرت
Lebanon 24
13-05-2021
|
21:00
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شهدت منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية المصرية حادثًا مأسويًّا بانتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب رفضها تنظيف الشقة.
ونتيجة التحقيق، تبين أن مشاجرة نشبت بين الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عامًا، وأسرتها على تنظيف الشقة.
المصدر:
روسيا اليوم
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