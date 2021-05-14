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هذه الأبراج مُدللة بشكل يفوق الوصف!

Lebanon 24
14-05-2021 | 02:00
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يظن بعض الأشخاص انهم يستحقون الأفضل في الحياة وبالتالي عادة يركزون على أنفسهم ومصلحتهم الخاصة اكثر مما يركزون على غيرها.

 

البعض مدلل "بالفطرة" فهم ومنذ صغرهم يفرضون على الاخرين أسلوب معاملة، فهم لا يقبلون المعاملة العادية بل يسعون لمعاملة خاصة. وحتى إن لم يجدوا من يدللهم فهم يدللون أنفسهم بأنفسهم.

 

إليكم الأبراج المدللة بشكل يفوق الوصف

 

 الجوزاء

بما ان الجوزاء بشخصيتين فهذا البرج مدلل ويريد تدليل الاخرين في الوقت عينه. حين يكون الجوزاء في دور الشخص الذي يدلل الاخرين فهو يقدم كل شيء، الهدايا الثمينة، الوقت والمشاعر. وفي حال كان في مزاج المدلل فهو يصبح أشبه بطفل صغير يريد كل شيء لنفسه.

 

برج الجوزاء في الواقع يجد الراحة في أن يكون من النوع المدلل بشكل يفوق الوصف لان ذلك يجنبه عناء الإختيار، فكما هو معروف هو لا يعرف كيف يحسم القرارات حتى تلك الاكثر سخافة. فحين يكون مدللا فهو سيحصل على كل شيء وسيطالب بكل شيء.

 

الأسد

الأسد مدلل بالفطرة، فهو ولد هكذا وإعتاد على الحصول على كل ما يريده لدرجة انه لم يعد يعرف كيف يعيش بطريقة أخرى. فحين يتم إبلاغ الاسد بانه لا يمكنه الحصول على هذا الامر أو ذاك فهو يتجمد ولا يعرف كيف يتصرف.

 

الاسد يجد متعة خالصة في أن يكون محور الإهتمام وتحت الأضواء وتدليل نفسه يضمن له ذلك. فهو يكتفي بالإشارة بإصبعه ليحصل على ما يريده.

 

ولكن الاسد المدلل لا يريد الهدايا والامور الجميلة في الحياة فقط، هو يتوقع ان تتم معاملته كالملك ما يعني انه الاول في كل شيء.

 

الميزان

الميزان يمضي معظم وقته وهو يهتم بالآخرين لذلك حين يدخل في مزاج "المدلل" فهو يبالغ به بشكل يفوق الوصف. المبالغة أحياناً تكون مفاجئة ومنفرة لكونها تتجاوز كل المعايير التي ترتبط بتدليل النفس.

 

الميزان حاله حال الجوزاء لا يحب حسم القرارات وعليه الحصول على كل شيء هو أسهل حل ممكن. حين يريد الميزان شيء ما، حتى ولو كان يستحيل الحصول عليه، فهو لا يكترث للعناء الذي قد يمر اي شخص كان للحصول عليه، ما يهمه هو النتيجة.

 

 الحوت

عندما يقوم أحدهم بتدليل الحوت، فهذه المقاربة بالنسبة اليه قمة الرومانسية. فان يتم الاعتناء به وتقديم الهدايا له وإغداق الحب والاهتمام عليه فهذه رومانسية ما بعدها رومانسية.

 

الحوت يعامل نفسه كملك ولذلك فهو يتوقع الامر نفسه من الاخرين. ولكن المشكلة مع الحوت هو أن الدلال يمكنه ان يتحول وبسهولة الى أنانية مطلقة لانه يمكن الاعتياد وبسهولة على حياة الدلال تلك.

 

في المقابل هناك ما هو إيجابي، فحتى حين يكون الحوت في مزاج الدلال المطلق ويتصرف بتعجرف فهو لا ينسى على الإطلاق تقديم الشكر لمن يقوم بتدليله. ولكن يمكن للحوت الإستفادة من درس أو درسين بالتواضع.

 

المصدر: الجميلة
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