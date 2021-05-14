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"الهوس بالطعام".. مغامر يطهو البيتزا وسط الحمم البركانية (صور)

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:00
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يخوض رجلٌ ماهرٌ في غواتيمالا مغامرة غريبة قرب بركان نشط لإطلاق موجة جديدة من "الهوس بالطعام"، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية. 

ودأب ديفيد غارسيا، على طهو البيتزا فوق الحمم البركانية المنبعثة من بركان باكايا، والتي بدأت في الثوران مرة أخرى في شباط، خلال الأسابيع العديدة الماضية.


وتُظهر لقطات مصورة كيف يرتدي غارسيا ملابس واقية ويخبز البيتزا على صفائح معدنية خاصة، يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت.

ويتدفق السياح إلى الجبل للحصول على شريحة "بيتزا"، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد "باكايا" واحداً من 3 براكين نشطة في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، ويمكن رؤية ثوراناتها من العاصمة غواتيمالا، على بعد حوالي 15 ميلا.

ونشط "باكايا" لأول مرة منذ حوالي 23000 عام، واندلع ما لا يقل عن عشرين مرة منذ غزو الإسبان غواتيمالا في القرن السادس عشر.


وبدأ المحاسب غارسيا، خبز البيتزا في عام 2013 في كهوف صغيرة على سفح الجبل.

وقال لوكالة "فرانس برس": "وضعتها في كهف ساخن بلغت حرارته 800 درجة مئوية، وأخرجتها خلال 14 دقيقة. وعندما تذوقت طعم البيتزا المطبوخة بالحرارة البركانية، قلت: هذه فكرة جيدة".

وعندما بدأ نشاط "باكايا" في الأسابيع الأخيرة، نقل عمليته الموقتة إلى منطقة صخرية بالقرب من فوهة البركان وبدأ في الطهو على الحمم نفسها.

وأضاف أن الحمم البركانية يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 3600 درجة فهرنهايت، "لذلك يجب أن أراقب اتجاه الرياح حتى لا يؤثر على البيتزا".

وبالطبع إنها مهمة محفوفة بالمخاطر، لكن "بيتزا باكايا" مع صلصة البندورة والجبن والبصل والبيبروني، قد لاقت نجاحاً كبيراً مع السياح الجياع بعد صعودهم إلى الجبل.

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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