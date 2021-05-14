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منوعات
أكبر ماسة روسية تباع في مزاد بجنيف... بكم بيعت؟
Lebanon 24
14-05-2021
|
16:00
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باعت شركة "أل روسا" الروسية الكبرى أكبر ماسة في تاريخ صقل الماس الروسي تزن 100.94 قيراط في مزاد بجنيف مقابل مليار روبل، ما يعادل 13.5 مليون دولار.
أفادت بذلك دار المزادات "كريستي" قائلة إن الماسة الروسية The Spectacle (المسرحية) بيعت مقابل 12.84 مليون فرنك سويسري، مع العلم أن الخبراء قيّموا سعرها قبل العطاء بـ12-18 مليون فرانك سويسري.
وحسب المعلومات الواردة من شركة (أل روسا) الروسية المستخرجة للماس التي طرحت الماسة المذكورة للبيع فإن الماسة صقلت من قطعة ماس تزن 207.29 قيراط استخرجت عام 2016 في جمهورية ياكوتيا بشمال شرق روسيا.
أما الماسة نفسها فتم تصنيعها منذ عام ونصف العام. وتتميز بانعدام اللون وقد حصلت على أعلى التقييمات من قبل الخبراء في مختبر معهد الأحجار الكريمة الاميركية GIA لصفائها التام.
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