لوحة "بدون عنوان" تباع بـ"مبلغ خيالي"

بيعت لوحة المستطيل الأزرق، وهي اللوحة المسماة "بدون عنوان" للفنان والأستاذ الجامعي الأميركي مارك روثكو بأكثر من 38 مليون دولار أميركي.
والعمل الفني الذي يبدو بسيطًا، والذي يعتبر على نطاق واسع على أنه تحفة فنية مؤثرة، بيعت في مزاد علني في دار كريستيز بمدينة نيويورك.
الفنان الروسي المولد، الذي هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1913، رسم 3 أعمال فنية فقط، بما فيها هذا العمل، في الأشهر الأخيرة من هذه الحياة، ويقال إنه اعتبرها "أعمق" إنجازاته.
وقالت إميلي كابلان، من دار كريستيز: "لوحة روثكو قبل الأخيرة، بدون عنوان، تقدم رؤية فاصلة للألوان المتوهجة والبراقة. وتمثل ترنيمة رنانة مضيئة تلخص ببلاغة روح عمل حياة الفنان".
وكانت لوحة سابقة تحمل اسم "رقم 10" للفنان نفسه بيعت في دار كريستي للمزادات عام 2015 مقابل 81.9 مليون دولار، فيما كانت التقديرات تشير إلى أنها ستباع مقابل 45 مليون دولار.
وتصدرت لوحة "برتقالي وأحمر وأصفر" للفنان مارك روثكو، مبيعات كريستي عام 2012 وسجلت 86.9 مليون دولار.