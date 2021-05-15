منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
15-05-2021 | 22:54
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الحمل
فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة
الثور
قد تحصل على عائدات غير متوقعة
الجوزاء
مشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العمل 
السرطان
يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني 
الأسد
حذار الخداع وتسلّح بالصبر وتحاش المتملّقين والمغرضين 
العذراء
ترفض الحوار أو التفاوض 
الميزان
تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل لأن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلك 
العقرب
تتعزّز علاقة شخصية وتتاح لك الفرصة للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية وغيرها من الأمور 
القوس
يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل
الجدي
توقّع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل والتي تشعرك بالطمأنينة والأمان والثقة العالية بالنفس 
الدلو
تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملاً أفضل 
الحوت
حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور


المصدر: السومرية
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