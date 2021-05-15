الحملفرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدةالثورقد تحصل على عائدات غير متوقعةالجوزاءمشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العملالسرطانيوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهنيالأسدحذار الخداع وتسلّح بالصبر وتحاش المتملّقين والمغرضينالعذراءترفض الحوار أو التفاوضالميزانتشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل لأن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلكالعقربتتعزّز علاقة شخصية وتتاح لك الفرصة للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية وغيرها من الأمورالقوسيحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العملالجديتوقّع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل والتي تشعرك بالطمأنينة والأمان والثقة العالية بالنفسالدلوتحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملاً أفضلالحوتحاول ألا تفقد السيطرة على الأمور