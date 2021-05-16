مساوئ وميّزات.. حقائق حول الرجل يكشفها يوم ميلاده

إليكم بعض الحقائق التي يكشفها كلّ يوم من الشهر عن مساوئ وميّزات الرجل المولود فيه.إذا كان يوم ميلاده هو... 1إذا كان قد ولد في اليوم الأول من الشهر، فأنه قائد، ولديه روح مبادرة كبيرة وسحر لا يمكن تفسيره، وهو مبتكر جداً وفضولي وحيوي، ويشترك دائماً في المشاريع الكبيرة.إذا كان يوم ميلاده هو... 2لديه حسّ سليم بشكل كبير، وهو حذر جدّاً مع الآخرين بشكل عام، أيّا كانت نوع العلاقة التي تربطه بهم، ويميل إلى الانطواء، ولكن هذا فقط لأنّه يكرّس نفسه تماماً للعمل.إذا كان يوم ميلاده هو... 3إنّه إنسان نشيط وحيوي وعلى استعداد دائماً لتكوين صداقات جديدة، ويحبّ التعبير عن عواطفه، أيّا كان نوعها، ونتيجة لذلك، يسهل عليه جدّاً التواجد مع الآخرين واجتذاب الكثير من الناس.إذا كان يوم ميلاده هو... 4المفاجآت والعقبات ليس له، فهو يحضّر ويخطّط لكلّ شيء، وهو متعاطف ومحاط دائماً بطاقة إيجابية.إذا كان يوم ميلاده هو... 5أصدقاؤه يحبّونه كثيراً لأنّهم يستطيعون التحدّث بصراحة معه، هو منفتح وهادئ، ولكن على الرغم أنّه يظهر هادئاً جدّاً، فهو لا يحتمل الروتين، ويثق بنفسه جدّاً، ويتكيّف بسهولة مع أيّ وضع.إذا كان يوم ميلاده هو... 6كريم جدّاً ومفعم بالعواطف، ويعتبره البعض شخصاً فضوليّاً جدّاً ولا يقدّرون لطفه، ولديه مخيّلة واسعة ويحبّ مفاجأة أحبّائه.إذا كان يوم ميلاده هو... 7كلّ الأشخاص المولودين في هذا اليوم يهتمّون كثيراً للتفاصيل ويلاحظون أيّ تغيير، وعلى الرغم أنّ ذاكرته جيّدة جدّاً، ولكن من الصعب عليه التعبير عن المشاعر والأفكار والرغبات.إذا كان يوم ميلاده هو... 8أكبر عيوبه هو أنّه يشعر بالملل بسرعة، وهو لا يحبّ إكمال ما بدأه، وإذا كان عليه حقّاً تنفيذ شيء ما، فإنّه يقوم بذلك بسطحية بعض الشيء، وفي الواقع، هو شخص لا يمكن التنبّؤ به مع أنّه يتمتّع بشخصيّة حيوية واجتماعية.إذا كان يوم ميلاده هو... 9التواصل ليس نقطة قوّته، ومع ذلك، يتمكّن من تكوين أصدقاء جيّدين والاحتفاظ بهم قريباً منه بسبب شخصيته الساحرة وقدرته على إظهار التقدير للأشخاص القلائل الذين يحبّهم.إذا كان يوم ميلاده هو... 10يحبّ أن يكون مركز الاهتمام، وفي الواقع، غالباً ما يشغل مولود هذا اليوم منصباً مهمّاً أو يكون مشهوراً، وهو شخص ذو شخصيّة ساحرة وطموحة وصعبة، وإنْ كان لا يبذل الكثير من الجهد لتنفيذ خططه.إذا كان يوم ميلاده هو... 11بعض أكثر الرجال أناقة في العالم هم من مواليد هذا اليوم، وهؤلاء الأشخاص مرنون واجتماعيون ومخلصون ومسؤولون، كما أنّهم أشخاص جديرون بالثقة ويستندون إلى واقع ملموس.إذا كان يوم ميلاده هو... 12هو شخص ودود وديناميكي وذو عقلية متفتحة وقلب كبير، ولكي يكتمل الوصف، لا بدّ من القول أنّه يميل إلى الشعور بالغضب بسرعة ولا يلاحظ التفاصيل، وعلاوة على ذلك، لا يستطيع التعبير عن مشاعره لأنّه ينتظر من الآخرين فعل ذلك.إذا كان يوم ميلاده هو... 13أفضل طريقة لعيش الحياة من وجهة نظره هي قول الحقيقة، وهو يحبّ البساطة والأشياء المباشرة والحدود المحدّدة، وحلمه الكبير هو الحرّية، وغالباً ما تتعارض قيمه مع الواقع والقواعد الاجتماعية غير المكتوبة.إذا كان يوم ميلاده هو... 14الشخص المفضّل بالنسبة إليه هو... نفسه؛ فهو واثق جداً من نفسه، وفخور بالنتائج التي يحقّقها، وبالنسبة له الغاية لا تبرّر الوسيلة، كما أنّه يهتمّ جدّاً بآراء الآخرين بما يختصّ أفعاله.إذا كان يوم ميلاده هو... 15يحبّ أن يكون مركز الاهتمام وهو اجتماعي للغاية، وعلى الرغم أنه لا يحبّ جميع من حوله، إلا أنّه يتمكن من الابتسام للجميع، وأن يكون لطيفاً معهم، ولكنْ عليه أن ينتبه من الأصدقاء الزائفين.إذا كان يوم ميلاده هو... 16هو شخص عقلاني يضع دائماً المنطق قبل العاطفة، ويسعى للكمال وهو فضوليّ وطموح وعلى استعداد دائماً لتحمّل المخاطر لتحقيق أحلامه، ويحلم أحياناً أحلام اليقظة، ولكنْ هذا فقط لأنّه يعرف أنّ الرؤية هي الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف.إذا كان يوم ميلاده هو... 17لا يحبّ التدخّل في خصوصيّات الآخرين، ولا يحبّ أن يتدخل الآخرون في حياته الخاصّة أيضاً، وهو متفرّد بقراراته وأفعاله، ومقتنع أنّه يعرف تماماً ما يجب فعله، ويكون على خطأ في معظم الأحيان، ومع ذلك، هو اجتماعيّ جدّاً ويحبّ الآخرون صحبته.إذا كان يوم ميلاده هو... 18على الرغم أنّه يبدو خجولاً، إلا أنّه شخص ثرثار جدّاً ونشيط،، وهو دائماً على استعداد لتكوين صداقات جديدة، ولكنْ في معظم الأحيان ليس هو من يتّخذ الخطوة الأولى، ويصعب عليه التعبير عن مشاعره، خاصة فيما يتعلّق بالعلاقات العاطفية.إذا كان يوم ميلاده هو... 19بفضل قدرته على التنظيم يحظى بالاحترام والتقدير من قبل الآخرين، وعلاوة على ذلك، هو مستقلّ للغاية وطموح جدّاً. ، وعليه أن يتذكّر أنّ كلّ شخص فريد بطريقته، ويتعلّم تقدير الآخرين أكثر.إذا كان يوم ميلاده هو... 20لا يفعل شيئاً إذا لم يكن لديه خطّة، وهو حذر جدّاً ويحبّ أن يعرف جيّداً الوضع قبل التصرّف، وهو صبور ومتسامح ومنظّم، ولديه مخيّلة غنيّة جدّاً ويجد دائماً طريقتين على الأقلّ لحلّ المشاكل.إذا كان يوم ميلاده هو... 21هو نشيط ومتفائل دائماً، ويحاول إرضاء الجميع، على الرغم أنّ هذا يرهقه، ويجعل البعض يعتقد أنّه سطحيّ أو منافق، وعليه أن يقدّر مهاراته وطموحاته، ويثق بقدراته هذه، وأن يعبّر عن مشاعره.إذا كان يوم ميلاده هو... 22لديه مهارات القائد، فهو يحبّ الحصول على احترام جميع من يقابلهم، وليس لديه السمات اللازمة للفوز بالجمهور، ويريد أن يتمّ القيام بكلّ شيء، في الوقت الذي يريده وكما يريده بالضبط.إذا كان يوم ميلاده هو... 23هو شخص مميّز جدّاً، ويستطيع أصدقاؤه الاعتماد عليه دائماً، وبغضّ النظر عما يقوله الآخرون، هو يعيش حياته كما يحبّ، كما أنّه يعرف جيّداً ما يجب القيام به، ويدرك قِيَمه، على الرغم أنّه ليس من الواضح دائماً أنّ قِيَمه هذه هي الأفضل.إذا كان يوم ميلاده هو... 24هو متفائل جدّاً ويحبّ الاستفادة من كلّ لحظة، ويحبّ الابتسام وإسعاد الآخرين، كما أنّه من الأشخاص الرائعين والجديرين بالثقة والمقرّبين، كونه يعرف كيفية الاستماع للآخرين.إذا كان يوم ميلاده هو... 25أكبر نقاط قوّته هو حسن المثابرة، وهو مكافح ومعنويّاته المرتفعة قد تكون محفّزة للآخرين، ولديه دائماً شيء لفعله أو يخطط لفعله أو شخص للقائه.إذا كان يوم ميلاده هو... 26أكبر عدوّ له هو الروتين، وهو شخص فضوليّ بطبيعته ومنفتح جدّاً على كلّ جديد، ويحبّ التغيير والتحدّيات، وعلاوة على ذلك، يحبّ أنْ يكون محاطاً بأشخاصّ محبّين.إذا كان يوم ميلاده هو... 27يقول البعض أنّه عاطفيّ جدّاً وحسّاس للغاية، والحقيقة هي أنّه متعاطف جدّاً مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، هو شخص أنيق ومجدّ في العمل ومتفانٍ.إذا كان يوم ميلاده هو... 28هو شخص موهوب جدّاً يعمل بجدّ ويحظى بقليل من الحظ بنجاح كبير، والمشكلة الوحيدة هي أنّه لا يقدّر قيمته الحقيقية، لذا من الأفضل له أن يثق بنفسه أكثر.إذا كان يوم ميلاده هو... 29لديه حدس ممتاز لكلّ ما يحصل له في الحياة، لذا لا يرتكب الكثير من الأخطاء، وحين يرتكب خطأ ما يحاول جاهداً تصحيحه، كما أنّه يتمتّع بمخيّلة واسعة، تضع أمامه طيفاً كبيراً من الخيارات.إذا كان يوم ميلاده هو... 30هو دائماً محاط بالأصدقاء، كونه يعيش وهو يضع المرح في أعلى درجة من سلّم أولوياته، ولهذا يحبّ الآخرون صحبته ويعتبرونه دائماً مصدراً للتسلية.إذا كان يوم ميلاده هو... 31يتغيّر مزاجه بسرعة، وهو شخص لا يمكن التنبّؤ به ولهذا يصعب فهمه، ويسهل عليه جدّاً التركيز على ما يجب فعله، ويصعب عليه كذلك تحمّل مسؤولياته وتنظيم حياته.