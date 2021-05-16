24
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
رقابة سرية في المطارات.. مضيفة تكشف الأسرار
Lebanon 24
16-05-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مضيفة الخطوط الجوية الأميركية كات كمالاني، التي اشتهرت في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قصص عن مهنتها، حقيقة وجود فحص أمني سري لطواقم الطائرات.
وأشارت المضيفة الجوية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع "تيك توك" إلى أن معظم المطارات الرئيسة لديها نظام فحص خاص لأفراد الطواقم الجوية.
وأوضح كمالاني أن هذا النوع من الرقابة يلغي الحاجة لإجراء تفتيش كامل بمجرد إظهار شارة خاصة وفتح الحقيبة للمعاينة.
علاوة على ذلك، ذكرت المضيفة أن مثل هذا الخيار المخفف أصبح ممكنا لأن كل فرد من أفراد الطاقم عند التوظيف يخضع لفحص جاد ويتم أخذ بصماته.
ومع ذلك لفتت كمالاني إلى أن المضيفات والمضيفين الجويين في بعض الأوقات يخضعون لإجراءات الفحص البسيطة مع المسافرين، مضيفة في هذا الشأن قولها: "إذا رأيت أحد أفراد الطاقم يمر بالمنظومة الأمنية مع أي شخص آخر، فهذا يعني أن اختياره تم عشوائيا لهذا الغرض"، مضيفا أن أفراد الطواقم يسمح لهم بحمل السوائل معهم في زجاجات تزيد عن 100 ملليلتر.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
14:59 | 2021-05-15
15/05/2021 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون تغرد عن "القرض الحسن".. هذا ما قالته
Lebanon 24
غادة عون تغرد عن "القرض الحسن".. هذا ما قالته
13:05 | 2021-05-15
15/05/2021 01:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لا كلمة لنصرالله غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
لا كلمة لنصرالله غداً.. ما السبب؟
14:50 | 2021-05-15
15/05/2021 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم قصير يحرج القاضية عون
Lebanon 24
فيلم قصير يحرج القاضية عون
01:15 | 2021-05-16
16/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتحدث بلغة حزب الله".. خبراء إسرائيليون يرصدون إنجازات حماس بجولة القتال الحالية
Lebanon 24
"تتحدث بلغة حزب الله".. خبراء إسرائيليون يرصدون إنجازات حماس بجولة القتال الحالية
11:00 | 2021-05-15
15/05/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:20 | 2021-05-16
"سيلفي" أودت بحياة 7 أشخاص... اليكم التفاصيل
07:00 | 2021-05-16
النمر الضائع يعود دياره
05:30 | 2021-05-16
بالرغم من كل شيء... اضحك تضحك لك الدنيا
02:00 | 2021-05-16
مساوئ وميّزات.. حقائق حول الرجل يكشفها يوم ميلاده
22:54 | 2021-05-15
برجك اليوم
16:00 | 2021-05-15
لوحة "بدون عنوان" تباع بـ"مبلغ خيالي"
فيديو
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
05:00 | 2021-05-16
16/05/2021 15:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-16
16/05/2021 15:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
03:42 | 2021-05-16
16/05/2021 15:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact