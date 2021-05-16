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رقابة سرية في المطارات.. مضيفة تكشف الأسرار

Lebanon 24
16-05-2021 | 05:00
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كشفت مضيفة الخطوط الجوية الأميركية كات كمالاني، التي اشتهرت في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قصص عن مهنتها، حقيقة وجود فحص أمني سري لطواقم الطائرات.  

وأشارت المضيفة الجوية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع "تيك توك" إلى أن معظم المطارات الرئيسة لديها نظام فحص خاص لأفراد الطواقم الجوية.    

وأوضح كمالاني أن هذا النوع من الرقابة يلغي الحاجة لإجراء تفتيش كامل بمجرد إظهار شارة خاصة وفتح الحقيبة للمعاينة.  

علاوة على ذلك،  ذكرت المضيفة أن مثل هذا الخيار المخفف أصبح ممكنا لأن كل فرد من أفراد الطاقم عند التوظيف يخضع لفحص جاد ويتم أخذ بصماته.

ومع ذلك لفتت كمالاني إلى أن المضيفات والمضيفين الجويين في بعض الأوقات يخضعون لإجراءات الفحص البسيطة مع المسافرين، مضيفة في هذا الشأن قولها: "إذا رأيت أحد أفراد الطاقم يمر بالمنظومة الأمنية مع أي شخص آخر، فهذا يعني أن اختياره تم عشوائيا لهذا الغرض"، مضيفا أن أفراد الطواقم يسمح لهم بحمل السوائل معهم في زجاجات تزيد عن 100 ملليلتر.
المصدر: روسيا اليوم
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