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النمر الضائع يعود دياره

Lebanon 24
16-05-2021 | 07:00
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تمكنت الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية من العثور على نمر مفقود منذ 6 أيام، إذ كان يتجول في أحد أحياء المدينة.


وقالت شرطة مدينة هيوستن إن النمر، المسمى "الهند"، لم يصب بأذى وبصحة جيدة. وكان النمر مفقودًا منذ يوم الأحد الماضي عندما شوهد فيكتور كويفاس وهو يقود النمر غربي هيوستن.


وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال قائد الشرطة رون بورزا، إن صديقًا لزوجة كويفاس، اتصل بالشرطة لإبلاغه بمكان وجود النمر. واستلمت الزوجة النمر من الشرطة وأخبرتهم بأنه يعود لزوجها.

ويمتلك الرجل النمر منذ حوالي 9 أشهر، ويبلغ عمر النمر 9 أشهر أيضا. ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر الرجل وزوجته وهما يطعمان النمر بعد تسليمه إلى إدارة الصحة والسلامة.
المصدر: "سكاي نيوز
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