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تستيقظ من النوم لتكتشف بأنها أنجبت طفلة.. هذه قصة "إيمي"

Lebanon 24
16-05-2021 | 15:00
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روت امرأة بريطانية قصة ولادتها غير العادية في مقطع مصور على تيك توك، وكشفت كيف أنجبت مولودتها وهي نائمة.

قالت إيمي دنبار، إنها تلقت حقنة تخدير للتخفيف من آلام المخاض التي استمرت لمدة 12 ساعة، وبعد أن غطت المرأة بنوم عميق، لاحظت الممرضة من خلال شاشات المراقبة أنها تعرضت لانقباض كبير أثناء نومها فهرعت للاطمئنان عليها.

وأيقظت الممرضة، إيمي وأخبرتها بأنها فقدت نبضات قلب الجنين على الشاشة، قبل أن تكتشف بأن الجنين قد خرج بالفعل من رحم والدته وهي نائمة.

وعلقت إيمي على الحادثة قائلة: “ لقد خرجت طفلتي من تلقاء نفسها بينما كنت نائمة. الانقباض الكبير الذي لاحظة الممرضة على الشاشة كان بسبب خروج الجنين".

وأضافت: "حضر الكثير من الأطباء والممرضات إلى الغرفة مباشرة، ولم تكن الطفلة تبكي، لذا شعرت بالذعر. قامت الممرضة بفحص المولودة ثم أعادتها إلي وأكدت لي أنها بخير. كان الأمر مخيفاً حقاً ولكنه مر بسلام".

ومنذ أن نشرت إيمي هذا الفيديو على تيك توك تفاعل المتابعون مع معها تفاعلاً كبيراً؛ فقد حصد المقطع 360 ألف مشاهدة و115000إعجاب و22000 تعليق، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية. 

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