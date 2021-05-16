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برجك اليوم

Lebanon 24
16-05-2021 | 23:05
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الحمل
خلافات هامشية مع بعض الزملاء
الثور
تراودك الشكوك في كل من تواجهه 
الجوزاء
تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور
السرطان
اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية
الأسد
ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة
العذراء
تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معاً وبناء أسرة متماسكة
الميزان
تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم
العقرب
تكثر الضغوط وتجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة
القوس
تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين 
الجدي
الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك
الدلو
يسود جو من الغموض
الحوت
 يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً
 
المصدر: السومرية
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