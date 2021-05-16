الحملخلافات هامشية مع بعض الزملاءالثورتراودك الشكوك في كل من تواجههالجوزاءتحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمورالسرطاناذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعيةالأسدما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدةالعذراءتشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معاً وبناء أسرة متماسكةالميزانتبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهمالعقربتكثر الضغوط وتجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئةالقوستطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطينالجديالظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتكالدلويسود جو من الغموضالحوتيحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً