هذه الأبراج يمكنها إنجاح العلاقة العاطفية عن بُعد!

قد يضطر أحد طرفي العلاقة إلى الإنتقال الى مدينة أخرى أو السفر الى بلد اخر إما بسبب وظيفة ما أو لانه يريد إكمال تعليمه أو لانه يسعى للقيام بأي مهمة ما حددها لنفسه.

البُعد الجغرافي لطالما شكل تحدياً كبيراً للعلاقات، ولكن في عصرنا الحالي التحديات باتت أقل. فعوض الرسالة المكتوبة التي كانت تتطلب فترة طويلة للإستلام ثم الرد عليها فان التكنولوجيا وفرت مكالمات الفيديو التواصل متاج في كل ثانية من اليوم.

ومع ذلك المحافظة على العلاقة عن بعد من الامور الصعبة وذلك لان بعض الاشخاص يحتاجون الى التواجد جسدياً مع الاخر كي يتمكنوا من الإستمرار في العلاقة. ولكن في المقابل هناك الفئة التي يمكنها وبكل سهولة إنجاح هكذا نوعية من العلاقات لانها تناسبهم تماماً.

اليكم هذه الفئة وفق الابراج:

القوس

العلاقة عن بعد مثالية لبرج القوس وذلك لان العلاقات "الطبيعية" هي التي تشكل تحدياً بالنسبة اليه. بالنسبة اليه العلاقات عن بعد مناسبة لانه لن يشعر بالإختناق كما يشعر عادة في العلاقات التي تكون مع اشخاص في محيطه الجغرافي. بالنسبة اليه العلاقات عن بعد توفر المساحة للنمو عاطفياً للطرفين.

هذه النوعية من العلاقات فصلت على مقاس القوس. فهي الحل الوحيد لهذا البرج الذي يكره الارتباط والبقاء في مكان واحد لان كل هذه الامور تجعله يشعر وكأنه في قفص.

الجوزاء

الجوزاء برج ماهر جداً في التواصل وعليه فان الموهبة هذه تساعده جداً في العلاقات عن بعد. هو دائماً يملك ما يقوله كما سيحرص على التواصل وبشكل دائم والحديث عن كل شيء بحيث يشعر الاخر وكأنهما معاً.

الجوزاء بشكل أو باخر يشبه القوس، فهو يحب الحرية ويحتاج الى مساحته الخاصة و لكنه وخلافاً للقوس سيحرص على التواصل بشكل دائم وذلك لانه هو شخصياً يحتاج الى هذه الكم من التواصل ومعرفة كل ما عليه معرفته عن تفاصيل يوم الاخر.

الدلو

الدلو من الابراج التي تحب العلاقات عن بعد لانه تمنحه المساحة كي يستمتع بوقته بمفرده. البرج هذا يحتاج الى مساحته الخاصة كي يتمكن من النمو كفرد عاطفياً واجتماعياً كما انها تسمح له بالمحافظة على إستقلاليته. في الواقع الدلو حتى حين يكون في علاقة عادية فهو يحرص وبشدة على المحافظة على إستقلاليته.

ولكن مع الدلو يجب الحرص الا تستمر العلاقة عن بعد لوقت طويل جداً لانه يمكنه ان يعتاد على إمضاء الوقت بمفرده لدرجة ان العلاقة لن تبدو له "جميلة" واحياناً قد يفقد المهارة في التعامل مع الاخر وجهاً لوجه.

العذراء

حين يكون العذراء في علاقة عن بعد فهو سيقوم بكل ما بوسعه من اجل معرفة كل ما يقوم به الاخر في كل لحظة من اليوم.

المعرفة هذه هامة للغاية ليس بسبب قلة ثقة العذراء بالاخر ولكن كي لا يشعر بالبعد عن الاخر حين يلتقي به شخصياً او حين يزوره. هذه المعرفة هامة جداً ولهذا السبب العذراء بارع جداً في القضاء على كل المشاعر السلبية المرتبطة بالبعد الجغرافي.

هو في الواقع يمكنه ان يجعل العلاقة عن بعد مريحة جداً للطرفيه.

الثور

الثور من الابراج التي تأخذ العلاقات على محمل الجد وعليه حين يكون في علاقة فهو يلتزم بها حتى النهاية. قبل الإنتقال الى مكان اخر ما يقوم به الثور هو حديث مطول وجدي مع الشريك حيث يقوما معاً بوضع القوانين والقواعد التي لا يسمح لاي طرف خرقها. الإلتزام بالقواعد هذه هام لانه يظهر حجم إلتزام الاخر كما انه دليل على الاخلاص بالنسبة للثور.

حين يتم وضع القواعد فان الثور يصر على التواصل الصحي وذلك لانها الطريقة الوحيدة التي تمنعه من الشعور بالغيرة وكما هو معروف هو من الابراج الغيورة جداً.

الحوت

الحوت من الابراج التي تحب الرومانسية وعليه فان العلاقات عن بعد مثالية له لانها بالنسبة اليه قمة الرومانسية. هي اشبه بالروايات والافلام والقصص الجميلة التي يعشقها والتي تجسد كل ما هو رومانسي وجميل. كما انه مفيدة جداً له لانها تغذي خياله فهو سيعيش في عالمه الخاص لساعات طويلة حيث يعيش قصص الحب والرومانسية كما يريدها بالضبط.

الجدي

الجدي يأخذ العلاقات بشكل عام على محمل الجد اما العلاقات عن بعد فهو يأخذها بشكل اكثر جدية. هو مستعد للقيام بكل ما يتطلبه الامر من اجل انجاح العلاقة وبالتالي ان كان الشريك يحتاج للإبتعاد فان الجدي يضع الخطة المثالية لانجاح العلاقة وكذلك الامر ان كان هو الطرف الذي عليه الإبتعاد.. الخطة جاهزة وحاضرة.

بالنسبة للجدي العلاقة عن بعد من دون نهاية لا تستمر، اي انه يجب ان يكون هناك نهاية لهذا البعد الجغرافي. وحين تكون كل الامور واضحة هو مستعد للقيام بكل شيء من اجل انجاحها.