الحملمشاكل بسيطة لكن في المقابل فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة الى الماضي كي تحاسب مَن اساء إليكالثورعراقيل تفاقم وضعك المهنيالجوزاءانتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاًالسرطانمناخ إيجابي لتطوير قدراتك العمليةالأسدقد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسانالعذراءأنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامكالميزانتحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضروريةالعقربقد تقلق بشأن وضع طارئالقوسلا تبدأ بأي مشروع جديد قبل أن تنهي إلتزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمهالجديتحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقعالدلوتتخلص من بعض خيبات الأملالحوتتتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة