24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
18-05-2021
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل
مشاكل بسيطة لكن في المقابل فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة الى الماضي كي تحاسب مَن اساء إليك
الثور
عراقيل تفاقم وضعك المهني
الجوزاء
انتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً
السرطان
مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية
الأسد
قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان
العذراء
أنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامك
الميزان
تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية
العقرب
قد تقلق بشأن وضع طارئ
القوس
لا تبدأ بأي مشروع جديد قبل أن تنهي إلتزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمه
الجدي
تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع
الدلو
تتخلص من بعض خيبات الأمل
الحوت
تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
10:28 | 2021-05-17
17/05/2021 10:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تظهر مع طليقها وخطيبها.. ما القصة؟
Lebanon 24
نادين الراسي تظهر مع طليقها وخطيبها.. ما القصة؟
04:00 | 2021-05-17
17/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشكال وتضارب في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل
13:44 | 2021-05-17
17/05/2021 01:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
منصة الصيرفة تباشر العمل.. هل تلجم ارتفاع الدولار؟
Lebanon 24
منصة الصيرفة تباشر العمل.. هل تلجم ارتفاع الدولار؟
06:26 | 2021-05-17
17/05/2021 06:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء الأميركي يغرم ملحم زين بمبالغ مالية طائلة.. ما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
القضاء الأميركي يغرم ملحم زين بمبالغ مالية طائلة.. ما القصة؟ (صورة)
08:00 | 2021-05-17
17/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2021-05-18
إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والمالية للأبراج للأسبوع الثالث من شهر أيار
11:00 | 2021-05-17
باع سيارته لمساعدة مرضى كورونا... اليكم التفاصيل
08:00 | 2021-05-17
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
05:00 | 2021-05-17
لحظة العثور على فتاة بعد قضائها 3 أسابيع تائهة في المحيط.. شاهدوا الفيديو!
03:30 | 2021-05-17
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
02:00 | 2021-05-17
هذه الأبراج يمكنها إنجاح العلاقة العاطفية عن بُعد!
فيديو
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
09:25 | 2021-05-17
18/05/2021 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
08:00 | 2021-05-17
18/05/2021 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
03:30 | 2021-05-17
18/05/2021 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact