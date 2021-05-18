إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والمالية للأبراج للأسبوع الثالث من شهر أيار

ماذا يحمل الأسبوع الثالث من شهر أيار من أخبار سارة، وما هي أهم الأحداث المنتظرة التي ستواجه الأبراج، وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في علاقاتهم المهنية والمالية؟

إليكم أبرز التوقعات المهنية والمالية من الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح للأبراج.

برج الحمل

حاذر جداً فقد يُعاكسك القدر في المجال المالي، ويتوجب عليك أن تدفع بعض المستحقات ربما أو قد يُطالبك أحداً بأموال أو بقسمة أموال، وتتفاجىء بوضع مزعج أو تضطر لمعالجة أمر أو قضية إختلاس أو حتى سرقة، إستفد من أجواء فلكية مناسبة بين الثلثاء 18 والأربعاء 19، وعليك توسيع دائرة إنتشارك بين يوم الخميس 20 والجمعة 21 أيار، وقد تتلقّى عرضاً من الخارج أو تُمارس عمل فكري يتعلق بإتصالات أجنبية أو تُتاح لك فرصاً لزيادة عائداتك كما أنَّ الأسفار تكون واعدة جداً في الوقت هذا.

برج الثور

الفترة هذه صاخبة جداً وجيدة بسبب دخول جوبيتور إلى برج الحوت والذي سيفتح آفاقاً جديدة وتطّل على جديد، وربما منعطف جديد في حياتك المهنية، وإستفد من الفترة الواقعة بين الإثنين 17 والخميس 20 أيار، فهناك شيئاً جديداً سيدخل حياتك أو خبراً مهماً يُسعدك أو إتصال يكون له صدى على المستقبل أو تتلقى مردود عمل سابق وتكون فرحاً بما يحصل وتقطف ثمار جهودك السابقة، ويُعد الخميس 20 والجمعة 21 أيار من أفضل أيام الشهر، وتُركّز خلالهما على أهداف عملية، وتستعد لبعض الفرص المالية المفاجئة وغير المتوقعة، وأنت أمام أسبوع جيد يحمل لك بعض الآمال التي تتجسد بآواخر الأسبوع على ما يبدو.

برج الجوزاء

أنت في فترة جيدة للتعبير عن نفسك، وقد تطل على بعض الناس وتخبرهم شيئاً جديداً خاصة إذا كنت تعمل بالشأن العام، وتعيش أجواء مهمة جداً وتمارس قدراتك الجمّة وهذا مستمر حتى الخميس 21، وقد تكون الفترة هذه ذهبية جداً، وتستطيع المراهنة على جديد ولا تخشى من الإقبال على أمر قد يكون مصيري بالنسبة لك. كن متحفظاً جداً بين يوم الخميس 20 والجمعة 21، ولا تسمح لأحد أن يستقوي عليك أو يفرض مشيئته في هذين اليومين، وكن جدياً جداً في مباحثاتك وثابر حتى ولو أُصبت ببعض الخيبات، ولا تخاف من كل ما يحصل، وتكون الشمس في برجك إعتبارا من الجمعة 21 أيار، وحاول أن تبقى في الظل رغم ذلك، وأن تُشرق بجاذبية بسبب إحتمال معاكسة الكواكب الثانية لك، وإذا إنتصرت على ذاتك تحرز إعتباراً من السبت 22 نجاح كبير ومُلفت وقد تُعطي حكم صائب جداً على بعض الأمور، ويُعد الأسبوع هذا مليء بالتناقضات ولديك وعداً يتحقق أو حلماً أو أمنية، لكن عليك أن تكون متروياً وحاول أن تطل على الناس في أول الأسبوع، مع الإبتعاد قليلاً عن الضوء في آخره.

برج السرطان

تُعد الفترة هذه مهمة ويتخللها بعض الإحتكاكات والأحداث التي قد تكون متراجعة إعتباراً من يوم السبت 22 أيار، وقد تتخذ قرار مهم جداً إعتباراً من الخميس 20، وقبل هذا التاريخ تفرح بلقاء أو بإتصال مهم أو قد تخطط إلى سفر تقوم فيه، وقد يُفاجىء بعض مواليد السرطان في تأجيل موعد على أثر بعض الأحداث العامة التي قد تطرأ في بلد أنت مسافر إليه.

برج الأسد

أنت تعلم جيداً أنَّ جوبيتور قد فكَّ قيوده عنك وأنت الآن تُساهم مع بعض الأشخاص لإنجاز مشروع لك، وهذا مهم جداً، وتُظهِر طموحاً كبيراً في الشهر هذا، وتفرض وجهة نظرك في مهمة أو في مفاوضات عامة أو نقاشات مهنية تؤدي إلى تقوية موقعك خاصة إذا برز بعض الأخصام الأشداء الذين يحاولون إبعادك عن النفوذ، وتكون الأوقات جميلة جدا بين الثلثاء 18 والأربعاء 19 أيار، وتكون سعيداً ببرامجك وأعمالك، وتتلقى خلال هذين اليومين أخبار طيبة جداً، وتميل بين الخميس 20 والجمعة 21، لرغبة بلقاء بعض الأشخاص الجدد، أو بعد الفئات التي تساهم في إنجاح أعمالك والتي بإمكانها دعم مشاريعك.

برج العذراء

حاول أن تُواكب التطورات بين يوم الجمعة 21 ويوم الأحد 23، لأنَّ التطورات هذه ستؤثر على مجرى أمورك، وقد تسمع كلام مهم أو تتعمق في مواضيع تبدو أساسية جداً، كأن تشارك في محاضرة أو تذهب إلى مناسبة عامة فكرية أو ثقافية أو فنية، وسيكون سهلاً عليك إقناع بعض المسؤولين بخطة أو برنامج لك.

برج الميزان

إنتبه من أمور تدور ضد مصلحتك، لذا قاوم رغبة ولا تعترض على أمر قد يكون مفروض عليك خاصة في مؤسسة تعمل معها، والتأقلم مع بعض الأمور يكون حكمة ونباهة، وهناك إنفراج وتحسن على كل الأصعدة إعتباراً من يوم الخميس 20 والجمعة 21 أيار.

برج العقرب

تحمل لك الأفلاك نجاحاً وحلولاً إذا أحسنت الصبر، وتكون مواعيدك مهمة، تجنب أي نقاشات يومي الثلثاء 18 والأربعاء 19 أيار، ويُعتبران هذان اليومان معاكسان جداً، وتمُّر في فترة إنتقالية إعتباراً من يوم الخميس 20 ويوم الجمعة 21، وعليك التخلي خلالهما عن أمور بالية ولم تعد مهمة وتدرك ما هي أولوياتك فعلاً.

برج القوس

تتراجع حيويتك وهذا الأمر يستدعي مهارة في مواجهة الأحداث والحنكة في التصرف وتساعدك الأفلاك على إلتقاط بعض الفرص رغم ذلك دون التعدّي على حقوق الآخرين، وتجلب لك اللقاءات الإجتماعية دعماً بين يوم الثلثاء 18 والأربعاء 19 أيار، وقد تُصغي لأخبار أو لإرشادات جيدة ونصيحة عليك العمل بها دون إعتراض، وترتكب بعض الأوقات في الوقت هذا، لذا حاذر جداً في هذين اليومين وحتى لو كان هناك إرشادات جيدة وواضحة، ولا تخشى من إعلان موقفك أو الدفاع عن بعض الآراء بين يوم الخميس 20 والجمعة 21، وتكون ثقتك في النفس أقوى بكثير وتسعى من أجل بلوغ أهدافك، وربما تتلقى مساعدة غير متوقعة في الوقت هذا عزيزي القوس.

برج الجدي

تسكنك ديناميكية عالية وتشعر في قدرتك على إختراق الصعوبات وتنفيذ المهمات بين الخميس 20 والجمعة 21 أيار، على الأخص، وتكون الفترة هذه جيدة جداً وتعقد خلالها إجتماعا مهما أو تتلقى معلومات غنية تخدم مصالحك وتضوّي على قرارات لك وتتمتع خلالها بحظ لا بأس به، وربما تتلقى نتائج مشجعة جداً في مساعيك الشخصية والعائلية، وكن مستعداً لتلقّي بعض المعلومات ولقبول بعض التطورات أو لتقديم بعض التنازلات.

برج الدلو

قد تعرف بعض الحلول، وأنت أمام بعض المستحقات الجيدة إنما قد تواجه إشكالا كبيرا بين الثلثاء 18 والأربعاء 19 أيار، وعليك أن تتخطاه بهدوء، نعم، أنت أمام إشكال وربما إنقلاب أو وضع سيء جداً في الوقت هذا، ولا

تعتقد أنَّك أكثر قوة من الآخرين، ولا تبالغ في تقدير ذاتك أو نفوذك لأنه ممكن أن تُخيبك الوقائع، وترى أنَّ هناك أموراً تتراجع في هذا الوقت، واذا أردت التعبير عن نفسك فيُعدّ يوم الخميس 20 والجمعة 21 ، هما مناسبان وتستطيع أن تتحرر من القيود في هذين اليومين.

برج الحوت

يزول إلتباس في هذه الفترة وتتوضح الأمور وترى الأشياء على حقيقتها بعد فترة من الضلال والأوهام وقد تُقدم على بعض التغييرات الإيجابية، ويذهب بعض مواليد برج الحوت إلى تغيير عملهم كلياً أو البحث عن جديد.