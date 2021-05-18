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ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2021 | 17:33
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نجت فتاة صغيرة عمرها ثلاثة أعوام فقط، بأعجوبة بعد سقوطها فجأة من سيارة على الطريق السريع.

والتقطت كاميرات  أحد السائقين، صباح أمس الاثنين، لقطات لحادثة سقوط طفلة صغيرة من سيارة تقودها امرأة وهي تتوجه لتغيير المسار إلى طريق معاكس، في منطقة ألماتي في كازاخستان.

وسقطت الطفلة على الأرض بعد أن فتح باب السيارة الأمامي بشكل مفاجىء، ولكن لم يصب الفتاة أي مكروه لحس حظها، لتسارع والدتها إليها وتحتضنها فورا.

وبعد تداول هذا المقطع عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، قامت السلطات الأمنية في كازخستان بالقبض على المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي تبيّن أنها والدة الطفلة.

ووفقا للمادة 593 من قانون المخالفات الإدارية في كازخستان (عدم الامتثال لمتطلبات نقل الركاب والبضائع، واستخدام أحزمة الأمان أو الخوذ المنصوص عليها في قواعد المرور)، تواجه المرأة غرامة مالية قدرها 14585 تينغي أي ما يعادل 35 دولارا، أي ما يعادل 5 أشهر من قيمة المؤشرات الحسابية الشهرية.

ومؤشر الحساب الشهري MCI: هو مؤشر يستخدم في كازخستان لحساب المعاشات التقاعدية والمزايا والمدفوعات الاجتماعية الأخرى، وكذلك لتطبيق العقوبات من الصنف الأول والثاني، وحساب الضرائب والمدفوعات الأخرى.
المصدر: سبوتنيك
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