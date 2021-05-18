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برجك اليوم

Lebanon 24
18-05-2021 | 22:55
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الحمل
اذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم
الثور
حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع
الجوزاء
 لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك
السرطان
أجواء ساحرة ومصالحات في الأفق
الأسد
قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان
العذراء
تتاح أمامك المزيد من الفرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل المهني الناجح
الميزان
تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد، بل العمل بغية التحسين والتطوير وتحقيق النتائج المتوخاة
العقرب
تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاً
القوس
تغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة
الجدي
قد تواجه معارضة من قبل أرباب العمل
الدلو
تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين
الحوت
 لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة
 
المصدر: السومرية
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