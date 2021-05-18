الحملاذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليومالثورحان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميعالجوزاءلا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسكالسرطانأجواء ساحرة ومصالحات في الأفقالأسدقد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسانالعذراءتتاح أمامك المزيد من الفرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل المهني الناجحالميزانتظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد، بل العمل بغية التحسين والتطوير وتحقيق النتائج المتوخاةالعقربتنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاًالقوستغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادةالجديقد تواجه معارضة من قبل أرباب العملالدلوتتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزينالحوتلا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة