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ميشال حايك يضرب من جديد.. ماذا توقّع لوزارة الخارجية؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2021 | 11:30
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أطلق ميشال حايك توقعاً لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة في إحدى إطلالاته عبر قناة MTV. 

وقال حايك: "نكسة بالديبلوماسية وأخرى بوزارة الخارجية والمغتربين". 

 

ماذا توقع ميشال حايك للوزير شربل وهبة؟ pic.twitter.com/J7UnXlLzCs

يذكر أنّه جرى استدعاء السفراء اللبنانيين في كل من السعودية والإمارات والبحرين والقائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت، لتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على خلفية تصريحات وهبة الأخيرة لقناة "الحرة" والتي اعتبر فيها أن "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد بتلك الدول دول الخليج، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذي مولهم إذا.. أنا؟".


وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الاستوديو معترضاً على مهاجمة الضيف السعودي، المحلل السياسي سلمان الأنصاري، للرئيس عون، قائلاً: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

كما طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهبة بإصدار اعتذار رسمي لها بسبب "الإساءات غير المقبولة" خلال تصريحاته الأخيرة.

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