انهيار الصخرة الأكثر شبها في العالم بـ"صخرة الروشة"! (فيديو)

انهارت الصخرة الأكثر شبها في العالم بصخرة الروشة الشهيرة في بحر بيروت، ونعتها وزارة البيئة والمياه في الإكوادور في مواقع التواصل، شارحة أن تصدع Arc of Darwin وانهيارها، حدث بعد ظهر الاثنين نتيجة تآكل طبيعي في سطح الصخرة التي كانت من أهم معالم "جزيرة داروين" البعيدة في أرخبيل Galápagos أكثر من 900 كيلومتر عن ساحل إكوادور الغربي.
ويعتقد الجيولوجيون أن الزلازل قضت على عدد من جزر كانت مأهولة ذلك الوقت وظهرت مكانها صخور كثيرة، منها الروشة، المعروفة أيضا بصخرة الحب، كما وصخرة الحمام، وبعضهم يسميها "صخرة الانتحار" برغم أن عدد من ألقوا بأنفسهم من البر الذي يقابلها قليل جدا.
كما توجد اجتهادات جيولوجية مختلفة، تميل إلى أن زلزالا كبيرا ضرب بيروت، وأدى إلى ظهور تسونامي هائل من اجتياحات مائية عنيفة اهتز لها بر المدينة، وفي ذلك الشاطئ بالذات، فتصدعت صخوره وتشققت، وانفصلت عن البر بطريقة ظهرت معها "صخرة الروشة" القريبة 30 مترا فقط من البر.