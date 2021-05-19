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هلع وخوف... ناطحة سحاب بارتفاع 300 متر تهتز وتتأرجح! (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2021 | 17:00
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بدأ مبنى مركز التسوق SEG Plaza في شنتشن الصينية، فجأة يهتز ويتأرجح. وهرع الموظفون والعملاء الخائفون إلى بر الأمان.

وتعتبر ناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها 300 متر من أعلى المباني في الصين. وظهر مقطع فيديو على الإنترنت عن أشخاص يغادرون ناطحة السحاب على عجل. تُظهر اللقطات كيف تهتز ناطحة السحاب.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، استغرق إجلاء جميع الأشخاص من المبنى  أكثر من ساعة بقليل. لا يزال سبب الحركة الغريبة لناطحة السحاب غير معروف.

وقال المسؤولون في بيان، وفقا لمنصة "ويبو": "بعد فحص وتحليل البيانات من مختلف محطات مراقبة الزلازل في المدينة، تبين أنه لم تكن هناك هزات أرضية في شنتشن يوم الثلاثاء".

يقول الخبراء إنهم لم يعثروا على أي خروقات أمنية في الهيكل الرئيسي أو خارج المبنى، وأن المكونات الداخلية والخارجية لناطحة السحاب تبدو سليمة.
المصدر: سبوتنيك
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