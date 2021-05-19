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منوعات
يملك موهبة فريدة تجعله قادراً على الكلام بالعكس (فيديو)
Lebanon 24
19-05-2021
|
21:00
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يملك رجل أميركي موهبة فريدة من نوعها، فهو قادر على الحديث والغناء بطريقة معاكسة.
ومنذ أن كان طفلاً صغيراً، عرف جون سيفير أوستن، وهو محرر فيديو من ولاية كارولينا الشمالية، أنه مختلف قليلاً عن معظم الأطفال في سنه، ولم يكن قادراً على أن يتلاءم أبدًا مع الأطفال الآخرين.
ولم يكتشف جون إلا قبل بضع سنوات أنه مصاب بمتلازمة أسبرجر ، وهو اضطراب في النمو العصبي في طيف التوحد، يفسر كلاً من حرجه الاجتماعي وقوته الخارقة الغريبة والتي تمنح القدرة على التحدث والغناء بالعكس.
وعندما كان صبيًا صغيرًا، واجه جون الاستهزاءات والتعليقات القاسية من أقرانه، ووجد ملاذًا في الموسيقى، وكان الاستماع إلى التسجيلات أحد وسائل التسلية المفضلة لديه. وساعده ذلك على اكتشاف قدرته على التحدث إلى الوراء.
وأظهر جون قدرته الفريدة في العديد من البرامج التلفزيونية وعروض المواهب على مر السنين، ويستضيف الآن قناته الخاصة على يوتيوب، حيث يذهل عقول الناس من خلال الغناء والتحدث إلى الوراء.
ولا يسمح عقل جون له فقط بالتحدث إلى الوراء، ولكن أيضًا التفكير وتصور الأشياء إلى الوراء أيضًا، وبمجرد أن أدرك مدى تميز قدرته، تعلم ألا يشك في نفسه بعد الآن، ويقبل نفسه كما هو، بحسب موقع أوديتي سنترال.
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