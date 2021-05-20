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برجك اليوم

Lebanon 24
20-05-2021 | 05:55
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الحمل
توقع بعض الارتباك والفضائح
الثور
انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات
الجوزاء
 تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامراً ومتشبثاً بآرائك
السرطان
تسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقاً معه
الأسد
لا تراهن على الحظ وكن متحفظاً جداً
العذراء
تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك
الميزان
تترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات
العقرب
ثمة ما يشير الى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الامور تسير بصورة صعبة
القوس
تنتهز اليوم الكثير من الفرص الذهبية وتستغلها في مصلحة العلاقة بالشريك
الجدي
القمر المكتمل في برج العقرب مناسب لك
الدلو
 إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك
الحوت
 قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك
 
المصدر: السومرية
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