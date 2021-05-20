الحملتوقع بعض الارتباك والفضائحالثورانتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلاتالجوزاءتسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامراً ومتشبثاً بآرائكالسرطانتسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقاً معهالأسدلا تراهن على الحظ وكن متحفظاً جداًالعذراءتكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريكالميزانتترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغراتالعقربثمة ما يشير الى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الامور تسير بصورة صعبةالقوستنتهز اليوم الكثير من الفرص الذهبية وتستغلها في مصلحة العلاقة بالشريكالجديالقمر المكتمل في برج العقرب مناسب لكالدلوإذا أسندت إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتكالحوتقد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك