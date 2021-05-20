بالتفاصيل.. إليكم توقعات الأبراج للنصف الثاني من عام 2021 عاطفياً

كثيرون ينتظرون بشغف كبير لمعرفة ماذا ينتظرهم في النصف الثاني من عام 2021، وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج؟

إليكم أبرز التوقعات العاطفية للنصف الثاني من العام 2021 للأبراج .

برج الحمل

إذا كان هناك بعض الخلافات أو أي إرتباطات مؤجلة في النصف الأول من العام 2021، فيحمل لك النصف الثاني منه بشرى عاطفية؛ خطوبة أو زواج أو إرتباط رسمي وبدايات مميزة ومشرقة جداً. وبالنسبة للمتزوجين سيرزقون بمولود جديد في النصف الثاني من العام ويعيشون علاقات عاطفية رائعة وأجواء لطيفة ومميزة جداً. ربما يشهدون إنتقال مع الشريك إلى مكان آخر وأفضل. ولكن، هنالك الكثير من الحسد ونسبة الحسد تزيد أو تقل وفقاً لبرج الشريك. وبالنسبة للمنفصلين، يرغب الماضي بالعودة إليك بسبب حبه لك وفي نفس الوقت قد يرغب بالعودة بسبب أمور مادية.

برج الثور

تُسيطر الاجواء الرومانسية على حياتيك العاطفية وقد يكون لديك علاقة عاطفية جديدة وستكون مميزة. وبالنسبة للأشخاص الذين على خلاف مع شركائهم فيكاد يكون هناك إنفصال. ولكن، بعد الإنفصال قد يحاول الشريك استرجاع علاقته العاطفية بك. بالنسبة للمتزوج فتكون الاجواء هادئة وأفضل وقد يكون هناك مولود جديد. وبالنسبة للمنفصلين فنسبة الرجوع عالية جداً.

برج الجوزاء

تكون الأمور العاطفية أفضل، ولديك إرتباط او زواج أو خطوبة. يدعمك الشريك وتشعر بالحب والرومانسية، وقد تنجذب لشخصية طرف ثالث أو أحداً يحاول جذبك، لكنها ستكون العلاقة سريعة بسبب شعورك بغدر الشريك. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم علاقات طرف ثالث فسيعودون إلى حياتهم الطبيعية. أما العازب فقد يكون هناك خطوبة أو زواج، وحب ورومانسية وبداية لعلاقة عاطفية جميلة. ستحصل على دعم من شخصاً يساعدك ويدعمك جداً وقد تنجذب إليه، وتبدأ علاقتك بالتطور لتصل الى ارتباط جدي كخطوبة أو زواج يتم خلال النصف الثاني. وبالنسبة للشركاء الرومانسيين فسيحددون موعداً لزفافهم، وبالنسبة للمنفصلين فنسبة الرجوع عالية جداً، وستكون الأضواء متسلطة عليك مع رفضك التام للعودة إلى الشريك السابق.

برج السرطان

يبدأ الشريك بالتقرُّب منك اكثر. تنهمك في الاهتمام بمظهرك الخارجي، وهذا يجذب الجنس الآخر. تُعتبر الفترة الواقعة بين آيار وحزيران الفترة الأفضل التي تتألق فيها، وقد يكون هناك خطوبة أو زواج وربما مناسبة سعيدة تتعلق بأحد المقربين، وبالنسبة للأشخاص المرتبطين فالأجواء ستكون هادئة. أمَّا ألاشخاص الذين لديهم علاقات مع طرف ثالث فستبدأ بالتفكير بحكمة ووعي ومحاولة الإبتعاد. وبالنسبة للمنفصلين فنسبة الرجوع واردة جداً، وبالنسبة للمتزوجين فلديك مولود جديد يخصك أو يخص أحد المقربين.

برج الأسد

لديك بدايات عاطفية ولقاءات مهمة، وتُعتبر فترة مهمة جداً تتعلق بخطوبة وزواج. حاذر جداً من علاقات الطرف الثالث الذي ممكن أن تُفتضح، وكن حذراً من الاشخاص الذين يحاولون أن يفتعلوا المشاكل والبلبلة والخداع. بالنسبة للعازب لديك إرتباط أو خطوبة أو زواج وتشهد مناسبات سعيدة. أما للمرتبط ستمع خبراً ساراً له علاقة بمولود جديد أو حياة جديدة، أو إنتقال أو سفر. قد يعيش بعض مواليد الأسد خلافات وإنفصال تام، وربما يدخلون في علاقة جديدة وتُبصر النور في شهر تشرين الثاني من العام 2021.

برج العذراء

تُعتبر الفترة الواقعة بين شهر آيار وشهر حزيران، وشهر آب وأيلول الفترة الأفضل للعلاقات العاطفية، كما يُعتبر شهر أيلول مليء بالمفاجآت العاطفية، وبالنسبة للعازب لديك بداية عاطفية ولقاء مهم وخطوبة أو زواج يتم في نهاية العام، وتسوية في الخلافات التي تتعلق في العلاقات السابقة. أما المنفصلين لديك مخاوف عاطفية أو مخاوف من أنَّ الشريك الماضي دخل في علاقة عاطفية جديدة، ولكنها ستزول في النصف الثاني من العام. وبالنسبة للمتزوجين فهناك أجواء من الرومانسية والتناغم وتيسير للأمور.

برج الميزان

بالنسبة للأشخاص المتزوجين لديك مولود جديد، وبداية مُشرقة بينك وبين الشريك، أما بالنسبة للمنفصلين فيرغب الماضي بالعودة إليك من خلال التخطيط، وقد يُوقعك في المشاكل من حبه الشديد لك، وكُن حذراً من الحسد والسحر.

برج العقرب

لديك خطوبة وزواج، ويبدأ الماضي بالندم عليك، ولديك بداية عاطفية وإستقرار في أمورك الحياتية، وبالنسبة للمتزوجين فهناك تحسُّنات كبيرة، ولديك قُرب علاقات بشكل قوي مع برج السرطان والحوت. أما بالنسبة للمنفصلين فنسبة العودة عالية جداً، وعودة لبرج الثور بشكل قوي. قد تشهد بعض الإشكاليات مع برج الميزان.

برج القوس

ينتظر بعض مواليد القوس الانفصال بسبب خلافات سابقة، وبعدها عودة مرة ثانية، أما بالنسبة للعازب فلديك خطوبة وزواج. أما بالنسبة للمتزوجين ستكون الأجواء رائعة جداً. أما بالنسبة للمنفصلين فنسبة العودة في شهر آب عالية جداً.

برج الجدي

تكون جذاباً جداً للجنس الآخر، ويكون شهر آب وأيلول بغاية الأهمية. بالنسبة للمتزوجين فيجب الحذر من القلق والغيرة والشكوك، وتكون الأجواء لطيفة وهادئة. أما بالنسبة للمنفصلين فنسبة الرجوع عالية

برج الدلو

تُعدَ الفترة التي تكون الشمس موجودة في برج الميزان جميلة جداً ويتخللها بدايات عاطفية، وأجواء مميزة، ولقاءات جميلة. بالنسبة للمتزوجين فيكون هناك قُرب في العلاقات بينك وبين الشريك، وتناغم في الفكر. أما بالنسبة للمنفصلين فنسبة الرجوع عالية، ويكون شهر أيلول وتشرين الأول شهران مليئان بالمفاجآت والأخبار السعيدة.

برج الحوت

لديك قُرب في العلاقات بشكل قوي. بالنسبة للعازب لديك خطوبة وزواج، وبداية لعلاقة جديدة. بالنسبة للمتزوجين فتكون الأجواء هادئة وأفضل بكثير من السابق وخصوصاً من لديه مشاكل سابقة. أما المنفصلين قد تكون العودة ممكنة ولكن ليس بدافع الحب.